Kaucja za plastikowe butelki za dwa lata. Rząd przyjął projekt ustawy o systemie kaucyjnym

Kaucja za butelki plastikowe do 3 litrów i metalowe puszki zostanie wprowadzona już za 1,5 roku. Rząd przyjął projekt ustawy o systemie kaucyjnym - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska na Twitterze.

/ Pexels

"Projekt, przyjęty 6 czerwca 2023 r. przez Radę Ministrów, dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra" - napisano.

🚮 Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Od 2025 roku będzie obowiązywał w Polsce #systemkaucyjny.



Dowiedz się więcej ➡ https://t.co/2mOCuBULX7 pic.twitter.com/ICafaBQQ0q — Ministerstwo Klimatu i Środowiska (@MKiS_GOV_PL) June 6, 2023

Jak podaje resort we wtorkowym komunikacie, od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

"Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu, potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie" - napisano.

Z wcześniej opublikowanego projektu rozporządzenia wynika, że MKiŚ planuje kaucję w wysokości 0,5 zł od sztuki.

map/ ana/