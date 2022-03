Kaucja za butelki. Biedronka nie czeka na rząd i rusza z nowym systemem

W 2021 Biedronka sprzedała łącznie aż 71,5 miliona butelek trzech najpopularniejszych piw w ofercie sieci.

Rządowy pomysł na kaucje

Rząd zapowiedział wprowadzenie systemu kaucyjnego w całym kraju już wiele miesięcy temu, jednak projekt utknął w martwym punkcie, a data jego wprowadzenia jest wciąż przesuwana.

Ma on objąć butelki plastikowe do 3 l i szklane do 1,5 l. W planie jest uruchomienie systemów od 1 stycznia 2023 r. ale z 24-miesięcznym okresem dostosowawczym. Rozważane jest jeszcze objęcie systemem kaucyjnym puszek po napojach, co powinno się wyjaśnić po konsultacjach. W tym momencie nie znamy nawet wysokości kaucji.

Puste opakowanie będzie można zwrócić w punktach, np. sklepach, które będą uczestniczyć w systemie kaucyjnym. W przypadku jednostek handlowych o powierzchni powyżej 100 m kw. udział w systemie będzie obowiązkowy, w związku z czym w takich sklepach nie powinno być problemu ze zwrotem opakowań.

A co w przypadku sklepów o mniejszej powierzchni? W tym przypadku ich udział w systemie będzie dobrowolny. Resort wyjaśnił, że takie sklepy będą zobowiązane pobrać kaucję, jednak ze względu na swoją powierzchnię nie będą obowiązane do odbierania pustych opakowań od konsumentów.

KWS