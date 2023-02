Katastrofa w Turcji i Syrii. Wstrząsy wtórne po potężnym trzęsieniu ziemi

Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło w poniedziałek nad ranem południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię. Przed południem polskiego czasu doszło do potężnych wstrząsów wtórnych. Liczba ofiar wynosi 1300 osób, 6 tysięcy jest rannych. To był największy kataklizm od 1939 roku - powiedział turecki prezydent podczas konferencji prasowej.



W centralnej Turcji w poniedziałek o godz. 13.24 czasu miejscowego (godz. 11.24 w Polsce) doszło do kolejnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7 - poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC).



Epicentrum najnowszego trzęsienia znajdowało na głębokości 2 km ok. 70 km na północny wschód od miasta Kahramanmaras. Turecka rządowa agencja ds. sytuacji nadzwyczajnych podała, że trzęsienie miało magnitudę 7,6.

Wcześniej w poniedziałek o godz. 4.17 czasu miejscowego (godz. 2.17 w Polsce) doszło do trzęsienia ziemi, którego epicentrum położone było na głębokości 10 km, 37 kilometrów na północny zachód od liczącego ok. 2 mln mieszkańców tureckiego miasta Gaziantep, położonego blisko granicy z Syrią - podało EMSC.

Pierwotne wstrząsy miały magnitudę 7,8. Po nich doszło do co najmniej 20 wstrząsów wtórnych, z których najsilniejsze o magnitudzie 6,6. Wstrząsy odczuwalne były także w Egipcie, Libanie i na Cyprze.

W kataklizmie zginęło co najmniej 1385 osób: 912 w Turcji, 326 na terenach Syrii kontrolowanych przez rząd w Damaszku, 147 na obszarach zajmowanych przez rebeliantów. Tysiące osób zostało rannych.

Zawaliły się tysiące budynków, cały czas trwa akcja ratunkowa utrudniona przez surową, zimową pogodę.

To był największy kataklizm od 1939 roku; ponad 5,3 tys. osób jest rannych; zawaliło się 2818 budynków - wyliczał turecki prezydent podczas konferencji prasowej.

Trwają prace poszukiwawczo-ratownicze, dotychczas 45 państw świata zaoferowało nam pomoc - dodał Erdogan.

From another angle. Building collapses as the result of the aftershock in Urfa #Turkiye pic.twitter.com/E6cIpmimDc