Katastrofa rządowego śmigłowca w Ukrainie. Nie żyje m.in. szef MSW

17 osób, w tym szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski i dwaj jego zastępcy, oraz czworo dzieci zginęło w katastrofie śmigłowca, który rozbił się w środę rano w mieście Browary pod Kijowem – powiadomiła w środę Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy (DSNS). Wśród ofiar jest szef MSW Denys Monastyrski i jego dwaj zastępcy.

/ ZUMA Press

Wcześniej mówiono o 18, a potem 16 ofiarach. Maszyna rozbiła się na terenie przedszkola, wywołując ogromny pożar.

Według relacji śmigłowiec leciał „do jednego z punktów, w którym odbywają się działania bojowe” w toczącej się wojnie Rosji przeciwko Ukrainie.

Minister Monastyrski znajdował się na pokładzie ze swoim pierwszym zastępcą, byłym wiceministrem spraw zagranicznych Jewhenijem Jeninem oraz jeszcze jednym wiceministrem spraw wewnętrznych Jurijem Łubkowyczem. Wraz z nimi w śmigłowcu była trójka innych pracowników MSW oraz trzech członków załogi.

„Zleciłem Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z Narodową Policją Ukrainy i innymi kompetentnymi organami zbadanie wszystkich okoliczności zdarzenia” – napisał Wołodymyr Zełenski w Telegramie. Szef państwa nazwał zdarzenie ogromną tragedią i przekazał kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. „Denys, Jewhen, Jurij, ekipa MSW… prawdziwi patrioci Ukrainy. Cześć ich pamięci! Cześć pamięci wszystkim tym, którzy stracili życie tego czarnego poranka!” – napisał Zełenski.

Szefowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, w tym minister Denys Monastyrski, którzy zginęli w katastrofie śmigłowca w środę, byli bardzo ważni dla obronności państwa – oświadczył doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak.

„Niezaprzeczalna tragedia. W katastrofie zginął szef MSW Denys Monastyrski, kierownictwo MSW, dzieci” – napisał na Twitterze.

Безперечна трагедія. В авіакатастрофі загинув очільник МВС Денис Монастирський, керівництво МВС, діти. Денис Анатолійович і його колеги відігравали важливу роль у забезпеченні оборони 🇺🇦. Почалося розслідування. Усі версії будуть перевірені. Щирі співчуття сім’ям загиблих… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 18, 2023

Śmigłowiec, który rozbił się w środę rano w Browarach, mieście w aglomeracji Kijowa, to najprawdopodobniej wyprodukowana we Francji maszyna Aerospatiale AS332 Super Puma - poinformował rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych pułkownik Jurij Ihnat, cytowany przez portal Suspilne. Są one używane przez różne ukraińskie służby, m.in. Państwową Służbę Graniczną, Gwardię Narodową, czy Państwową Służbę ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy - przypomniał Ihnat.

W wyniku katastrofy uszkodzony został budynek przedszkola, w którym wybuchł pożar. Objął on 500 metrów kwadratowych powierzchni, jednak został już ugaszony – powiadomiła Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Uszkodzony został także znajdujący się obok 14-pietrowy blok i zaparkowane w okolicy samochody.

Denys Monastyrski, prawnik i polityk, miał 42 lata. Funkcję ministra spraw wewnętrznych Ukrainy objął w lipcu 2021 roku. Wcześniej był szefem parlamentarnego komitetu ds. działań organów ścigania. Do Rady Najwyższej Ukrainy został wybrany z listy prezydenckiej partii Sługa Narodu

Trzy wersje katastrofy śmigłowca, w tym "działania umyślne" Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) rozpatruje trzy wersje w związku z katastrofą śmigłowca, w której zginął w środę szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski; jedna z nich to "działania umyślne dotyczące zniszczenia środka transportu". "Na razie rozpatrywanych jest kilka wersji tragedii, w tym: naruszenie zasad lotu, niesprawność techniczna śmigłowca, umyślne działania dotyczące zniszczenia środka transportu" - głosi komunikat SBU na Telegramie. Poinformowano w nim, że SBU rozpoczęła badanie katastrofy. "Pracownicy SBU prowadzą działania operacyjno-śledcze, by ustalić wszystkie związki przyczynowo-skutkowe i szczegóły tragedii" - czytamy w oświadczeniu. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że polecił SBU i policji śledztwo w sprawie katastrofy. Prokuratura generalna oświadczyła, że rozpatruje "wszystkie możliwe wersje" wypadku.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

jjk/ ap/