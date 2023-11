Katastrofa na akcjach firmy wynajmującej biura. Bankructwo coraz bliżej

DM BOŚ podwyższył rekomendację dla akcji Asseco SEE do "kupuj" z "trzymaj" Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 25 października, podwyższyli rekomendację dla Asseco South Eastern Europe do "kupuj" z "trzymaj", podtrzymano cenę docelową akcji spółki na poziomie 50 zł.