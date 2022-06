Katastrofa kolejowa w Bawarii. Cztery osoby zginęły, kilkadziesiąt poważnie rannych

W okolicy Garmisch-Partenkirchen (Bawaria) trwa duża akcja ratunkowa. W południe wykoleił się tam pociąg linii regionalnych, w wyniku czego przewróciło się kilka wagonów. Potwierdzono cztery ofiary śmiertelne, kilkadziesiąt osób zostało poważnie rannych. Niewykluczone, że liczba ofiar wzrośnie, ponieważ wciąż trwa wydobywanie poszkodowanych spod przewróconych wagonów – informuje „Bild”.

W akcji ratowniczej bierze udział prawie 500 osób. Są tam policja, medycy i straż pożarna, wspomagane przez sześć śmigłowców ratowniczych. „Pomaga Bundeswehra oraz liczni policjanci, którzy tymczasowo stacjonują w Garmisch-Partenkirchen w związku ze zbliżającym się szczytem G7” – podkreśla „Bild”.

Do tej pory potwierdzono cztery ofiary śmiertelne tragedii. 60 osób trafiło do szpitali z obrażeniami, z czego 16 osób jest w stanie ciężkim. Wśród poszkodowanych są osoby z „wszystkich grup wiekowych” – informuje „Bild”.

At least four people were killed and dozens injured after a busy regional train derailed north of Garmisch-Partenkirchen in Bavaria, Germany https://t.co/PYEHcFdomg pic.twitter.com/fBYYCGcb64