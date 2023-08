Katarzyna Sójka minister zdrowia. Duda wskazał wyzwania, z jakimi zmierzy się jej resort

Prezydent powołał w czwartek Katarzynę Sójkę w skład Rady Ministrów na urząd ministra zdrowia. Jest ona lekarzem ze specjalizacją chorób wewnętrznych, która powiedziała o aborcji "kobiety umierały, umierają i umierać będą". Zastąpi ona dotychczasowego szefa MZ Adama Niedzielskiego.

fot. Jacek Szydlowski / / FORUM

37-letnia Katarzyna Sójka jest lekarzem i posłanką PiS. Jest absolwentką m.in. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalistką chorób wewnętrznych.

W wyborach parlamentarnych w 2019 r. uzyskała mandat w okręgu nr 36 (Kalisz); zagłosowało na nią 15 860 osób. Jest członkiem sejmowych komisji: zdrowia, ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, a także komisji polityki społecznej i rodziny.

W czerwcu, kiedy była rozmówcą w programie "Gość Wydarzeń", komentując śmierć 33-letniej Doroty, która zmarła na sepsę w szpitalu w Nowym Targu pod koniec maja, powiedziała, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej "kompletnie nie zmienił postępowania" odnośnie do przerywania ciąży w sytuacjach m.in. zagrożenia zdrowia i życia kobiety w ciąży. "Kobiety niestety umierały, umierają i umierać będą, bo to się zdarza. Błędy lekarskie niestety były, są i będą, bo to też się niestety zdarza" - dodała.

Prezydent, powołując nową minister zdrowia: Jest wiele wyzwań. System trzeba dalej budować

Prezydent mówił, że nowa szefowa resortu zdrowia jest lekarzem cenionym i lubianym przez pacjentów.

System ochrony zdrowia, jak kontynuował, zmaga się z wieloma wyzwaniami. "Pandemia koronawirusa na szczęście się zakończyła. Ona była ogromnym doświadczeniem, z którym zmagali się poprzednicy pani minister. Chcę podkreślić, zmagali się skutecznie. Nasz system ochrony zdrowia wytrzymał" – wskazał.

"Ministrowie i ich współpracownicy, pan premier, dali sobie radę. System wytrzymał także dzięki temu, że był odpowiedzialnie zarządzany, od samej góry do samego dołu" – dodał.

Prezydent przyznał jednocześnie, że nie brakowało niełatwych momentów i trudnych sytuacji. "Ale poradzili sobie. Nie można im tego odbierać, choć wielu dzisiaj próbuje. Zasługują na wyrazy szacunku" – zaznaczył.

Andrzej Duda stwierdził, że "przeszliśmy trudny czas i patrzymy na system już po koronawirusie, system w bardzo wielu miejscach wzmocniony, co też jest wielką zasługą".

System ochrony zdrowia, jak zaznaczył, trzeba budować dalej. "Wydatki na ochronę zdrowia wzrastają, jest kwestia mądrego wydatkowania tych pieniędzy" – podkreślił prezydent.

Prezydent Duda: Największym wyzwaniem dla ministra zdrowia jest odpowiedzialna gospodarka lekowa

Obniżenie śmiertelności w społeczeństwie, ochrona dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialna gospodarka lekowa – to główne wyzwania stojące obecnie przed ministrem zdrowia – powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda, wręczają Katarzynie Sójce tekę szefa resortu zdrowia.

Jako drugie wyzwanie, wskazał ochronę dzieci i młodzieży.

"To także kwestia odpowiedzialnej gospodarki lekowej" – powiedział prezydent, zwracając uwagę, że "są różne próby wpływania na rynek, wpływania na funkcjonowanie ministerstwa, wpływania także na funkcjonowanie systemu prawnego w Polsce".

"Bardzo wielu lobbystów podejmuje różne próby docierania do osób piastujących najwyższe stanowiska państwowe. Trzeba się przed tym skutecznie chronić" – wskazał prezydent Duda. Zastrzegł, że przez ostatnie lata było to z dużą pieczołowitością realizowane przez ministra Adama Niedzielskiego.

"Trzeba to spokojnie kontynuować, choć wiadomo, że minister narażony jest na bardzo wiele ataków, bo to są bardzo zamożne środowiska, które nie szczędzą pieniędzy, aby także prowadzić wojnę medialną z tymi, którzy próbują ograniczać ich wpływy" – powiedział Duda.

Jak zaznaczył, "nie ma wątpliwości, że pani minister, jako zwykły lekarz, znakomicie te sprawy zna i rozumie, że jako lekarz rodzinny będzie właśnie na rodzinę w szczególnym stopniu wyczulona, a zwłaszcza na dzieci".

"Cieszę się także, że teka ministra zdrowia trafiła do osoby młodej z doświadczeniem, która rozumie wyzwania nowoczesnego systemu ochrony zdrowia i tego, czego on potrzebuje z punktu widzenia obywatela – zwykłego pacjenta u zwykłego lekarza. Wierzę, że podoła pani minister obowiązkom. Tego z całego serca życzę" – podsumował prezydent Duda.

Autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

ktl/ sdd/ joz/