Katar wprowadził "podatek od grzechu". Alkohol drożeje

Wraz z nowym rokiem władze Kataru wprowadziły dodatkowy podatek na artykuły, których spożywanie źle wpływa na zdrowie. Nowa akcyza nazywana przez mieszkańców jest "podatkiem od grzechu".

Mieszkańcy Kataru otrzymali od państwa niezbyt przyjemny noworoczny prezent. Tamtejszy resort finansów wprowadził obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. podatek od wyrobów szkodzących zdrowiu, takich jak alkohol, tytoń czy napoje energetyczne.

W efekcie alkohol w Katarze podrożał dwukrotnie. Wybiegając trochę w przód, jest to nie tylko zła wiadomość dla mieszkańców tego kraju, ale również dla fanów piłki nożnej na całym świecie. Bowiem to właśnie w Katarze w 2020 r. odbędzie się kolejny mundial, a kibice za puszkę piwa o pojemności 0,33l zapłacą równowartość ok. 17 zł. Cena ta jest jedną z najwyższych - poza Skandynawią.

Nie tylko ceny alkoholu drastycznie wzrosły - za paczkę papierosów trzeba będzie teraz zapłacić w przeliczeniu na polską walutę ok. 22 zł, gdzie wcześniejsza cena wynosiła ok. 11 zł. Natomiast puszka Coca-Coli kosztuje ok. 10 zł.

W Katarze obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych. Dostępny jest on w restauracjach, barach i specjalnych sklepach, jednak by dokonać zakupu, potrzebne jest specjalne pozwolenie.

