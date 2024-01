Kasy samoobsługowe odchodzą do lamusa? Są drogie i niejednokrotnie problematyczne

Kasy samoobsługowe miały zrewolucjonizować zakupy. Obecnie część sklepów decyduje się na rezygnację z tego rozwiązania z powodu problemów, które przez nie powstają - donosi “BBC”.

Jest to całkiem znany obrazek. Kolejka ludzi czeka, aby skorzystać z kasy samoobsługowej. Pracownik biega od jednej do drugiej, aby zapanować nad tym chaosem. A przecież miało być zupełnie inaczej.

W praktyce nie zawsze kasy samoobsługowe spełniają pokładane w nich oczekiwania. Klienci nadal stoją w kolejkach i potrzebują pracownika sklepu do zatwierdzenia wielu artykułów lub usuwania powstałych błędów.

Firmy zainwestowały ogromne pieniądze. Czas się wycofać?

Wiele firm zainwestowało duże środki w rozwój technologii kas samoobsługowych. Eksperci wskazują, że wprowadzenie tego systemu do sklepu nie jest tanie i często wiąże się z sześciocyfrowymi wydatkami.

Pomimo poniesienia wysokich kosztów niektóre sklepy zmieniają kurs. Target ogranicza liczbę przedmiotów, które można kupić za jednym razem. Walmart usunął część kas samoobsługowych w niektórych sklepach, aby powstrzymać kradzieże. W Wielkiej Brytanii sieć Booths również zmniejszyła liczbę urządzeń, ponieważ klienci twierdzili, że działają powoli i zawodzą.

A miało być taniej

Eksperci twierdzą, że porażką kas samoobsługowych jest to, że w wielu przypadkach nie prowadzą one do oszczędności, na które liczyły poszczególne firmy.

Dollar General z USA zwraca uwagę na to, że został zmuszony do zwiększenia kosztów przeznaczonych na personel. Pomimo tego, że kasy samoobsługowe są wszechobecne w Stanach Zjednoczonych, to nadal pracuje tam 3,3 mln kasjerów.

“W tym roku zbytnio polegaliśmy na kasach samoobsługowych w naszych sklepach. Powinniśmy używać ich jako dodatkowego narzędzia, a nie głównego” - stwierdził CEO Dollar General Todd Vasos.

