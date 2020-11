Kolejne niejasności w ustawie covidowej. Kary "sanepidowskie" za łamanie obostrzeń jednak obowiązują

fot. Yuri Smityuk / TASS

Podstawa prawna prowadzenia przez inspekcję sanitarną kontroli przepisów epidemicznych nie została wyeliminowana – powiedział PAP w poniedziałek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, komentując doniesienia medialne. Redakcyjnie oczywiście zostanie to wkrótce poprawione - dodał.

"Dziennik Gazeta Prawna" podał w poniedziałek, że Sejm przez pomyłkę usunął kary "sanepidowskie” za łamanie obostrzeń epidemicznych. Gazeta wskazała, że w sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowano w końcu leżakującą od czterech tygodni ustawę covidową, która przyznaje 100-procentowe dodatki do podstawy wynagrodzenia wszystkim medykom walczącym z koronawirusem. Tego samego dnia opublikowano też ustawę, która naprawia ten "błąd”.

"DGP” napisał, że posłowie nie zauważyli, że w czekającym prawie miesiąc na opublikowanie akcie jest prawdziwy błąd, polegający na usunięciu przepisu o karach administracyjnych za łamanie covidowych obostrzeń. Gazeta poinformowała, że zwrócił na to uwagę dr Wojciech Górowski, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ.

"Dodany przepis art. 48a znajdzie się w rozdziale 8. ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I STANU EPIDEMII. Aktualnie obowiązujący art. 48a znajduje się zaś z rozdziale 8a. KARY PIENIĘŻNE. Oznacza to, że w ustawie będą znajdowały się dwie jednostki redakcyjne o tym samym oznaczeniu, niemniej przy ich stosowaniu będzie trzeba powoływać się również na rozdziały, w których są zamieszczone. Takie sytuacje już wcześniej zdarzały się w legislacji” - przekazał PAP rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, pytany o komentarz do informacji medialnych.

"Wprowadzenie drugiego przepisu o tej samej numeracji nie powoduje wyeliminowania podstawy prawnej do prowadzenia kontroli przez inspekcję sanitarną. Przepisy mogą funkcjonować w dwóch odrębnych rozdziałach. Redakcyjnie oczywiście zostanie to wkrótce poprawione. Przy najbliższej okazji podejmiemy inicjatywę legislacyjną mającą na celu skorygowanie stanu prawnego" – zapowiedział rzecznik resortu.

GIS: o wszczęciu postępowań na podstawie notatek policji decydują powiatowi inspektorzy sanitarni

W niedzielę rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak podsumowując działania policji podczas sobotniej demonstracji organizowanej przez Strajk Kobiet poinformował, że do sanepidu skierowano ponad 450 notatek dotyczących uczestników oraz sporządzono ponad 370 wniosków o ukaranie pojedyncze mandatem.

Komentując dla PAP tę informację rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar wskazał, że w przypadku złamania przez obywatela obostrzeń epidemicznych w związku z epidemią Covid-19 postępowanie może być prowadzone w oparciu o Kodeks Wykroczeń lub Kodeks Postępowania Administracyjnego.

"W przypadku notatek postępowanie prowadzone jest zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Organem, który rozpatruje te sprawy, jest właściwy miejscem powiatowy inspektor sanitarny. To on na podstawie informacji od policji wszczyna postępowanie, rozpoznaje sprawę. Może zwrócić się do strony postępowania o wyjaśnienia. Może też zwrócić się o wyjaśnienia do policji. Jeśli uzna za zasadne, może nałożyć karę w wysokości do 30 tys. zł" - poinformował Bondar. Dodał, że zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego inspektor podczas wymierzania kary powinien kierować się m.in. wagą i okolicznościami naruszenia prawa.

Podkreślił, że jest stan epidemii i udział w zgromadzeniach, a takimi są demonstracje, jest złamaniem obowiązującego prawa.

Bondar poinformował, że obecnie łączna kwota kar nałożonych przez organy inspekcji sanitarnej od początku epidemii to około 24 mln zł. Jednocześnie wyjaśnił, że kary te dotyczyły złamania różnych obostrzeń epidemicznych, m.in. za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny, izolacji, za nieprzestrzeganie ograniczeń związanych z działalnością gospodarczą (np. nielegalne dyskoteki), a także sprawy dotyczące przemieszczania się, czy udziału w zgromadzeniach.

Od decyzji o nałożeniu kary przez powiatowego inspektora sanitarnego można odwołać się do wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a w razie jej utrzymania - do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Danuta Starzyńska-Rosiecka