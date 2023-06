Karty wielowalutowe pozwalają oszczędzić na wakacjach. Co proponują klientom banki?

Wyjazd wakacyjny to spory wydatek. Warto zatem poszukać oszczędności w usługach bankowych. Płatność kartą wcale nie musi być droższa od gotówki, a korzystne kursy bez dodatkowych kosztów przewalutowania stanowią dobrą alternatywę dla tradycyjnych kantorów.

fot. Kite_rin / / Shutterstock

Sprawdziliśmy, w których bankach można skorzystać z karty wielowalutowej i jak wygląda oferta kont walutowych na rynku. Prześwietliliśmy, z jakimi kosztami może się to wiązać i co w przypadku, kiedy bank nie oferuje takiej opcji.

Pojęcie karty wielowalutowej już na dobre zadomowiło się w bankowym żargonie. Mimo że na pierwszy rzut oka może kojarzyć się ze skomplikowanym produktem, to tak naprawdę to nic innego jak podstawowa karta debetowa do konta wyposażona w dodatkową funkcję, którą jest możliwość podłączenia do posiadanych kont walutowych w tym samym banku. Innymi słowy jedną kartą można płacić zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach. W pierwszym przypadku środki zostaną pobrane z konta w PLN, w tym drugim – z rachunków w konkretnych walutach. Oznacza to, że w niektórych bankach jedna karta może być podpięta nawet do kilkunastu rachunków.

Reklama

Do czego przydaje się karta wielowalutowa?

Co zatem daje karta wielowalutowa? Podstawową korzyścią jest możliwość płacenia w walutach obcych bez dodatkowych kosztów przewalutowania. Mając zgromadzoną konkretną walutę na koncie, bank nie musi przewalutować środków i nie dolicza za to dodatkowej prowizji. W ten sposób klient unika nawet dwóch dodatkowych kosztów. Pieniądze zgromadzone na koncie można np. wymienić wcześniej po korzystnym kursie w kantorze bankowym, przelać lub wpłacić we wpłatomacie (o ile maszyna i czy sam bank dają taką możliwość).

Co trzeba zrobić, aby mieć kartę wielowalutową? Co najważniejsze, klient nie musi zamawiać nowej karty. Zdecydowana większość banków na rynku, które mają także w ofercie konto walutowe, wydaje klientom „debetówki”, które w kilka chwil można zamienić na kartę wielowalutową. W tym celu należy wejść do sekcji kart w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej i włączyć usługę wielowalutową. W tym samym miejscu można oczywiście sprawdzić, czy mamy usługę włączoną lub nie, jeśli nie jesteśmy tego pewni.

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty Na czym polega? Kto może skorzystać? Ile kredytu można dostać? Co z wkładem własnym? Czy dopłaty można stracić? Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Co z klientami, których plastiki zostały wydane jeszcze przed uruchomieniem przez bank funkcji walutowej? Czy tu także nie trzeba składać wniosku o nową kartę debetową? Na szczęście tak. Z taką sytuacją mieli do czynienia np. klienci Alior Banku czy PKO Banku Polskiego w 2018 r. Z usługi można skorzystać, podpinając kartę debetową do min. jednego konta walutowego.

Karta wielowalutowa ma z pewnością wiele korzyści, ale warto zwrócić uwagę na jeden haczyk. Niektóre banki mogą mieć dostępnych więcej usług dla karty debetowej, przy czym aktywna może być tylko jedna. Tak jest np. w PKO Banku Polskim, w którym można uruchomić również funkcję miejską w karcie PKO Ekspres.

Karta wielowalutowa w 10 bankach

Większość banków ma w swojej ofercie konto osobiste z możliwością włączenia usługi wielowalutowej. W drugiej grupie znalazło się 7 instytucji. Aż 5 z nich nie oferuje takiej opcji, ponieważ nie ma w ofercie konta walutowego, do którego można by taką kartę podłączyć. Mowa o Aion Banku, Banku Pocztowym, BOŚ Banku, Toyota Banku oraz Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Pozostałe dwa (Bank Millennium oraz Nest Bank) dysponują kontem walutowym, ale płatności kartą czy wypłaty z bankomatów można realizować jedynie w przypadku posiadania dedykowanej do tych rachunków karty debetowej w danej walucie obcej.

Dla korzystających z karty wielowalutowej podstawowym kosztem jest opłata za kartę debetową. Jej wysokość nie jest uzależniona od tego, czy klient ma włączoną usługę walutową, czy nie. Niezmienne pozostają także warunki zwalniające z tego obciążenia. Mimo że na rynku kilka banków oferuje ROR z darmową „debetówką”, to tylko w jednym z nich można mieć kartę wielowalutową – Citi Handlowym. Pozostałe banki pobierają co miesiąc opłatę miesięczną sięgającą od 4 do 12 złotych. Większość z nich jest do uniknięcia po spełnieniu takich warunków jak zapewnienie wpływów na konto czy aktywne korzystanie z karty. Wyjątkiem są karty BNP Paribas Banku Polska (Karta Otwarta na Dzisiaj i Karta Otwarta na Świat) oraz karta VISA Świat Intensive w mBanku. Dwa z wymienionych plastików mają jednak inny atut dla oszczędzających – brak prowizji za przewalutowanie.

Karty wielowalutowe w bankach – czerwiec 2023 r. Bank Konto Czy karta do konta jest wielowalutowa? Opłata za korzystanie z karty [zł/m-c] Prowizja za przewalutowanie Aion Bank Rachunek bieżący (Plan Light) NIE* 0 zł** 0% Alior Bank Konto Jakże Osobiste TAK 0 – 5 zł 0% Bank Millennium Millennium 360° NIE 0 – 11 zł 0% - przy kupnie pakietu walutowego na 7 dni za 9,90 zł lub dla kwot min. 1000 zł 2% - pozostałe transakcje Bank Pekao Konto Przekorzystne TAK 0 – 4 zł 0% Bank Pocztowy Konto w Porządku NIE* 0 – 6,99 zł 0% BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie (Karta Otwarta na Dzisiaj) TAK 2 – 7 zł 5% BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie (Karta Otwarta na Świat) TAK 10 – 12 zł 0% BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów NIE* 0 – 8 zł 3% Citi Handlowy Citi Konto TAK 0 zł 0% Credit Agricole Konto dla Ciebie TAK 0 – 9 zł 4% ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct TAK 0 – 7 zł 3% mBank eKonto osobiste TAK 0 – 7 zł 3,5% - 5,9% mBank mKonto Intensive (Karta Visa Świat Intensive) TAK 10 zł 0% Nest Bank Nest Konto NIE 0 zł 4,9% PKO Bank Polski Konto za Zero TAK 0 – 10 zł 3,50% Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę TAK 0 – 8 zł 2,80% Toyota Bank Moto Konto NIE* 0 zł 4% VeloBank VeloKonto TAK 0 – 7 zł 0% Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Konto osobiste e-direct (Standard) NIE* 0 zł 5% *brak konta walutowego w ofercie banku **obowiązuje jednorazowa opłata za wydanie karty w postaci fizycznej w wysokości 11,99 zł Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl stan na 23 czerwca 2023 r.

Prowizja za przewalutowanie jest pobierana w momencie, kiedy klient nie ma konta walutowego w danej walucie, nie włączył usługi wielowalutowej lub zwyczajnie nie ma wystarczających środków na danym rachunku w związku z czym płatność została pobrana z konta w złotówkach. Prowizja ta jest za przewalutowanie środków z ROR-u. Obecnie 10 banków pobiera prowizję za przewalutowanie, jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie podstawowe karty do konta. Wspomnieni już wyżej BNP Paribas Bank Polska i mBank oferują także droższe karty bez takiego obciążenia. Wysokość prowizji za przewalutowanie sięga od 0% (Aion Bank, Alior Bank, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska przy Karcie Otwartej na Świat, Citi Handlowy, mBank przy Karcie Visa Świat Intensive, VeloBank oraz Bank Millennium w przypadku włączenia specjalnego pakietu walutowego na 7 dni za 9,90 zł i spełnieniu warunku dotyczącego kwoty transakcji) do 5,90% (mBank ze standardową kartą debetową Visa bez włączonego pakietu walutowego).

Prowizja za przewalutowanie to jedno, drugie to kurs po którym banki przeliczają transakcje. Tutaj wszystko zależy od podejścia konkretnej instytucji do kart danej organizacji płatniczej. Z reguły dla kart VISA obowiązuje kurs stosowany przez samą organizację płatniczą. Są jednak wyjątki jak np. Credit Agricole, który w pierwszej kolejności sprawdza swoją tabelę kursów walut – jeśli dana waluta jest w tabeli, to stosuje swój kurs walut. Co do zasady, w przypadku kart Mastercard w pierwszej kolejności transakcja jest przeliczana na euro po kursie organizacji płatniczej, a później na złotówki według tabeli kursowej danego banku. Tu także nie brakuje indywidualnego podejścia niektórych banków. Część z nich stosuje również inną ścieżkę dla kart debetowych i kart kredytowych. Wszystkie informacje można znaleźć w regulaminach konkretnych kart.

Część banków chwali się kartami przyjaznymi podróżnikom, które nie generują dodatkowych kosztów. Do takich należą karty, które spełniają dwa warunki – nie są objęte prowizją za przewalutowanie a przy przeliczeniu płatności w obcej walucie stosowany jest kurs organizacji płatniczej. W tej grupie znajdują się obecnie m.in. Karta Debit Mastercard w Koncie Jakże Osobistym (Alior Bank) przy wyborze odpowiedniej korzyści do konta, Karty Mastercard Debit FX i Visa Debit FX w Koncie Przekorzystnym (Bank Pekao), Karta Otwarta na Świat w Koncie Otwartym na Ciebie (BNP Paribas Bank Polska), Karta VISA Świat Intensive w mKoncie Intensive (mBank) i Visa Standard w VeloKoncie (VeloBank).

Konta walutowe w poszczególnych bankach

Aby można było mówić o karcie walutowej, do konta osobistego trzeba dodać jeszcze konto walutowe. Obecnie można je założyć w 12 bankach. Oferty różnią się od siebie między innymi liczbą walut, w których można założyć konto walutowe. Liderem w tej kategorii jest Citi Handlowy, w którym można otworzyć rachunek w aż 12 walutach. Niewiele mniejszy wybór daje mBank (10 walut) i PKO Bank Polski (9 walut).

Konta walutowe w bankach – czerwiec 2023 r. Bank Konto walutowe Opłata za prowadzenie [zł/m-c] Opłata za kartę w danej walucie [zł/m-c] Waluty Alior Bank Konto walutowe 0 zł Obsługa: 5 zł Ponadto opłata za wydanie: 10 zł CHF, EUR, GBP, USD Bank Millennium Konto walutowe 0 zł – konta otwarte przez internet lub służące do spłaty kredytu/pożyczki, 1 EUR/1 GBP/2 CHF/2 USD - pozostałe konta 1 EUR (dostępna wyłącznie karta do rachunku w EUR) CHF, EUR, GBP, USD Bank Pekao Konto walutowe 0 – konta w walutach z zerową lub dodatnią stopą depozytową właściwego banku centralnego 0 – 200 (CHF EUR, GBP, USD) – konta z ujemną stopą procentową banku centralnego 2 EUR/2 USD (dostępna wyłącznie karta do rachunku w EUR lub USD) CHF, EUR, GBP, USD BNP Paribas Bank Polska Rachunek walutowy 0 zł tylko karta wielowalutowa do konta osobistego CHF, EUR, GBP, USD Citi Handlowy Konto walutowe 0 zł tylko karta wielowalutowa do konta osobistego AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, NOK, SEK, USD, ZAR Credit Agricole Rachunek walutowy 0 zł – 2 zł* tylko karta wielowalutowa do konta osobistego EUR, GBP, USD ING Bank Śląski Konto walutowe 0 zł 1,50 zł w przewalutowaniu na EUR (dostępna wyłącznie karta do rachunku w EUR) EUR, GBP, USD mBank eKonto walutowe 0 zł Obsługa: 0 zł Ponadto 30 zł opłata za wydanie i opłata roczna (dostępna wyłącznie karta do rachunku w EUR/GBP/USD) CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, SEK, USD Nest Bank Nest Konto Waluta 0 zł 0 zł EUR, GBP, USD PKO Bank Polski Konto walutowe 0 zł - jeśli podpięte do karty wielowalutowej, 6,90 zł w przeciwnym razie tylko karta wielowalutowa do konta osobistego CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, NOK, SEK, USD Santander Bank Polska Konto24 walutowe 0 zł – po zapewnieniu 20 jednostek danej waluty, 10 zł w przeciwnym razie 0 zł – po zapewnieniu 20 jednostek danej waluty, 10 zł w przeciwnym razie EUR/UDS/GBP VeloBank Konto walutowe 0 zł – 5 zł tylko karta wielowalutowa do konta osobistego CHF, EUR, GBP, USD *W zależności od posiadanego wariantu konta osobistego Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl stan na 23 czerwca 2023 r.

Zakładając konto walutowe, warto zwrócić uwagę na opłatę za prowadzenie takiego rachunku. Nie wszędzie bowiem jest on bezwarunkowo darmowy. Żadnych wymogów przed klientem nie stawiają Alior Bank, Bank Millennium (jeśli konto zostało otwarte przez internet), BNP Paribas Bank Polska, Citi Handlowy, Credit Agricole (dla Konta dla Ciebie VIP), ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank i PKO Bank Polski (w przypadku przypięcia do konta karty wielowalutowej).

Spośród banków posiadających konto walutowe w ofercie blisko połowa pozwoli płacić środkami na nich zgromadzonymi wyłącznie za pomocą karty wielowalutowej do konta osobistego. W Alior Banku, Banku Pekao, ING Banku Śląskim, mBanku i Santander Banku Polska klient może wybrać, czy woli korzystać z jednego plastiku, czy preferuje jednak osobną kartę do tego typu transakcji. Trzeba jednak pamiętać, że taka dodatkowa karta może być objęta opłatą miesięczną za obsługę.

Kantory walutowe w bankach

Coraz więcej banków na rynku rozszerzyło swoje usługi również o kantor walutowy. Niedawno kantor walutowy w aplikacji mobilnej udostępnił Credit Agricole. Taka usługa może się przydać, jeśli chcemy zasilić konto walutowe w danym banku przed zakupami internetowymi w innych walutach lub wyjazdem zagranicznym.

Kantor walutowy mają obecnie Alior Bank, Bank Pekao, Citi Handlowy, Credit Agricole, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski. Santander Bank Polska, VeloBank. W Nest Banku udostępniono natomiast usługę Korzystne przewalutowania. Przed wyjazdem zagranicznym warto sprawdzić, czy kantor walutowy w danym banku obejmuje interesującą nas walutę i w jakich godzinach funkcjonuje. W niektórych instytucjach jego dostępność jest ograniczona i nie będzie można wymienić środków w weekend lub w późnych godzinach wieczornych.