Kartami płacimy niemal wyłącznie zbliżeniowo - miliardy transakcji na miliardy złotych

Ciekawe informacje płyną z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego o kartach płatniczych. Wynika z niego bowiem, że w III kwartale już niemal 99 proc. wszystkich transakcji bezgotówkowych kartami odbywało się zbliżeniowo. W tej formie dokonaliśmy 2,1 mld płatności o łącznej wartości 126 mld zł.

fot. Sazhnieva Oksana / / Shutterstock

Kilka dni temu na łamach serwisu Bankier.pl przedstawiłem pierwszą paczkę danych o kartach płatniczych na podstawie najnowszego raportu NBP. Dokument ten omawia stan rynku na koniec III kwartału 2022 r. Przypomnę jedynie pokrótce, że kart mamy ogółem 44,1 mln, z czego gros, bo aż 37,2 mln, stanowią debetówki. Kredytówek mamy mniej niż 5 mln, przedpłaconych 1,7 mln, a obciążeniowych 179 tys. Za pomocą plastiku wykonaliśmy 2,294 mld transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości 161,5 mld zł. Są to transakcje w terminalach POS i w internecie.

Zbliżeniowo? Zbliżeniowo

Bank centralny opublikował nowe dane, z których płyną interesujące wnioski na temat kart zbliżeniowych. Na koniec III kwartału już niemal 95 proc. wszystkich dostępnych plastików posiadało „antenkę”, za pomocą której można było płacić zbliżeniowo. W formie bezstykowej płacimy coraz chętniej. Ich udział we wszystkich transakcjach POS realizowanych kartami wyniósł już 98,8 proc. Oznacza to, że niemal wszystkie transakcje w sklepach realizowane są już obecnie zbliżeniowo – bez wkładania karty do terminala. W III kwartale 2022 r. dokonano w Polsce 2,1 mld transakcji zbliżeniowych o łącznej wartości 126 mld zł. Średnia wartość pojedynczej transakcji kartą płatniczą przeprowadzonej w formie zbliżeniowej wynosiła 61,3 zł.

Chętniej płacimy także kartami w internecie. W III kwartale 2022 r. w internecie zrealizowano za ich pomocą 54,2 mln transakcji. W stosunku do analogicznego okresu 2021 r. liczba ta była większa o 8,6 mln (tj. o 18,9 proc.), a w porównaniu z III kwartałem 2020 r. wzrosła o 16,1 mln transakcji (tj. o 42,4 proc.).

W III kwartale klienci dokonali w internecie przy użyciu kart płatniczych transakcji na łączną kwotę 8,65 mld zł. Ich wartość była większa w porównaniu z poprzedzającym kwartałem o 310,6 mln zł (tj. o 3,7 proc.).

Więcej terminali, mniej bankomatów

Bank centralny podał nowe też dane o kartach aktywnych. Jak wspomniałem wyżej, ogólna liczba kart w obiegu to 44,1 mln sztuk. Kart aktywnych jest 31,7 mln, co stanowi o 72 proc. wszystkich wyemitowanych kart płatniczych. Za kartę aktywną uznaje się taką, z której została dokonana co najmniej jedna transakcja gotówkowa bądź bezgotówkowa w ciągu danego kwartału. W III kwartale 2022 r. ich liczba zwiększyła się o 13,4 tys., tj. o 0,04 proc.

Z raportu wynika ponadto, że dominującym wydawcą kart płatniczych na rynku jest organizacja Visa. Jej udział w „kartowym torcie” wynosił w III kwartale 2022 r. 53,3 proc. Drugim pod względem wielkości wydawcą jest Mastercard, którego karty stanowią 46,6 proc. ogółu. Plastików innych systemów jest zaledwie 0,2 proc.

Przypomnę jeszcze, że tradycyjnie zwiększyła się liczba terminali POS, w których możemy płacić. Na koniec września 2022 r. było ich już 1,2 mln. Ubyło natomiast bankomatów. W III kwartale ich sieć skurczyła się o 300 maszyn do poziomu 21 207.

Coraz więcej kart w smartfonach

Pierwszą transakcję zbliżeniową w Polsce przeprowadzono w 2007 roku. Od tego czasu rynek płatności zbliżeniowych systematycznie rósł. Przez lata dokonała się prawdziwa rewolucja w sposobie korzystania z kart płatniczych.

Jak widać z powyższych danych, dziś płacimy już niemal wyłącznie zbliżeniowo. Służą nam do tego nie tylko tradycyjne karty, ale także różnego rodzaju „stikery”, zegarki, opaski czy telefony. Jak wynika z danych Bankier.pl, do telefonów podpięliśmy już blisko 10 mln kart, a przecież nie jest to jedyna forma płatności zbliżeniowych telefonem. Można płacić też bezstykowo Blikiem, który nie wymaga już instalowania karty płatniczej w smartfonie.