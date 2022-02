Karta ukraińska wciąż w grze, ale złoty się trzyma

fot. Kichigin / / Shutterstock

Amerykanie wciąż grają ukraińską kartą strasząc możliwą rosyjską inwazją na Kijów. Rynek jednak nieco się uodpornił i reaguje znacznie spokojniej niż tydzień temu. Kurs euro utrzymuje się w pobliżu 4,50 zł.

Biały Dom wciąż straszy świat wojną na Ukrainie. Brytyjczycy już nawet pokazują plany domniemanego rosyjskiego blitzkriegu. Na fali ukraińskich lęków w czwartek na Wall Street doszło do silnych spadków, co zwykle ogranicza apetyt na ryzykowne aktywa takie jak polski złoty.

Ten ostatni trzyma się jednak całkiem mocno, do czego zapewne przyczyniają się oczekiwania na kolejne solidne podwyżki stóp procentowych w Polsce. Zdaniem analityków banku Goldman Sachs w tym roku wzrosną one do 5%, co byłoby poziomem niewidzianym od dekady. To także scenariusz wykraczający poza oczekiwania większości uczestników rynku, widzących szczyt podwyżek w przedziale 3,75-4,75%.

To wszystko sprawia, że złoty nie stracił tak dużo jak jeszcze w zeszły piątek. O 9:41 kurs euro wynosił 4,5259 zł i pozostawał blisko poziomów z czwartkowego wieczoru. Dzień wcześniej euro podrożało o dwa grosze, ale jeszcze w środę było notowane blisko najniższych poziomów od września.

- Oczekujemy, że jedynie twarde fakty, np. o przekroczeniu granicy ukraińskiej przez wojska rosyjskie, mogą wpłynąć istotnie na dalszą przecenę złotego. W przypadku ich braku lub pojawieniu się sygnałów o deeskalacji konfliktu kurs EUR/PLN powinien w najbliższych dniach powrócić w okolicę 4,50 a kurs USD/PLN w pobliże 3,96 - napisali w dzienniku rynkowym analitycy banku PKO BP.

W dalszym ciągu poniżej 4 zł utrzymywały się notowania dolara amerykańskiego, za którego w piątek rano trzeba było zapłacić 3,9767 zł. Frank szwajcarski kosztował niespełna 4,32 zł, czyli o prawie grosz mniej niż w czwartek. Funt brytyjski wyceniany był na przeszło 5,42 zł, czyli o ponad grosz wyżej niż dzień wcześniej.

KK