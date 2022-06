Zmiany w Karcie nauczyciela. Zaczynający pracę w szkole będą zarabiać więcej

fot. BalanceFormCreative / / Shutterstock

Liczba stopni awansu zawodowego nauczycieli zostanie zmniejszona – zdecydował rząd, przyjmując we wtorek projekt nowelizacji ustawy Karta nauczyciela i niektórych innych ustaw przedłożony przez ministra edukacji i nauki.

"Rząd chce uprościć i odbiurokratyzować system awansu zawodowego nauczycieli oraz zagwarantować nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole wyższe wynagrodzenia. Chodzi m.in. o zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, odejście od odbywania sformalizowanych staży przy jednoczesnym położeniu większego nacisku na nabywanie przez nauczycieli umiejętności praktycznych. Dzięki zmniejszeniu liczby stopni awansu zawodowego nastąpi wzrost wynagrodzenia nauczycieli podejmujących pracę w szkole" – czytamy w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Obecnie ścieżka awansu zawodowego nauczycieli obejmuje cztery stopnie awansu: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany.

"Nadmierna liczba stopni awansu zawodowego, którym przyporządkowane zostały minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, niekorzystnie wpływa na poziom wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole" – wskazano w komunikacie.

Zgodnie z przyjętym projektem liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona. Likwidacji mają ulec dwa stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Po ich likwidacji w systemie zamiast czterech stopni awansu zawodowego będą: nauczyciel początkujący niemający stopnia awansu zawodowego i – tak jak obecnie – nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Formalnie pierwszym stopniem awansu stanie się stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel rozpoczynający pracę będzie odbywał przygotowanie do zawodu ze wsparciem mentora w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela mającego stopień naukowy lub nauczyciela, który wcześniej prowadził zajęcia w szkole za granicą.

Dyrektor szkoły będzie mógł wyrazić zgodę na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy. Będzie dotyczyło to nauczycieli, którzy wcześniej byli nauczycielami akademickimi i mieli co najmniej trzyletni okres pracy w uczelni, a także nauczycieli, którzy w dniu nawiązania po raz pierwszy stosunku pracy w szkole mieli co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy.

Ostatnim etapem będzie uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. Możliwe będzie po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela niemającego stopień naukowy lub nauczyciela, który wcześniej prowadził zajęcia w szkole za granicą.

Jak wyjaśniono w komunikacie, likwidacja stopni nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy "zapewni nauczycielom podejmującym pracę w szkole odpowiedni czas na nabycie umiejętności praktycznych przed dokonaniem ich weryfikacji oraz umożliwi podwyższenie ich wynagrodzenia".

"Nowe przepisy przewidują powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczycieli, co pozwoli na szerszy ogląd bieżącej pracy nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego" – zaznaczono.

Zgodnie z projektem średnie wynagrodzenie nauczycieli będzie stanowiło dla nauczyciela początkującego – 120 kwoty bazowej, nauczyciela mianowanego – 144 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela dyplomowanego – 184 proc. kwoty bazowej.

Obecnie średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla nauczyciela stażysty – 100 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela kontraktowego – 111 proc. Wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego ma się nie zmienić. Tak jak dotąd ma wynosić dla nauczyciela mianowanego 144 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela dyplomowanego – 184 proc. kwoty bazowej.

Zaproponowane w projekcie zmiany oznaczają, że wynagrodzenie nauczyciela w pierwszym roku pracy w szkole wzrośnie ze 100 proc. do 120 proc. kwoty bazowej, a wynagrodzenie w drugim, trzecim i czwartym roku pracy w szkole ze 111 proc. do 120 proc. kwoty bazowej.

"W związku ze skróceniem okresu, po którego przepracowaniu nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, z 6 lat do 4 lat, o 2 lata zostanie również przyspieszone przeszeregowanie płacowe nauczyciela" – wskazano.

Nauczyciel, który po odbyciu przygotowania do zawodu w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy uzyska stopień nauczyciela mianowanego, w piątym i szóstym roku pracy będzie już otrzymywał średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego, a nie jak dotychczas nauczyciela kontraktowego. Jego średnie wynagrodzenie w tych latach pracy wzrośnie ze 111 proc. do 144 proc. kwoty bazowej.

W komunikacie podano także, że utrzymane zostanie świadczenie na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole. Do otrzymania tego świadczenia będą uprawnieni nauczyciele odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela. Na stałe zostanie wprowadzone zostanie rozwiązanie dotyczące informowania na stronie kuratorium oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka