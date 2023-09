Jedyna taka karta płatnicza w Polsce wraca na rynek. Oferta jest limitowana – kto pierwszy, ten lepszy

Banki przyzwyczajają klientów do nowinek technologicznych. Choć obecnie większość z nich wiąże się ze smartfonami i bankowością mobilną, to zdarzają się wyjątki. Jedynym z nich jest karta biometryczna, która do płatności wykorzystuje odcisk palca. Produkt właśnie wraca na rynek w limitowanej edycji.

fot. Roman Samborskyi / / Shutterstock

Jedynym bankiem oferującym w Polsce kartę biometryczną jest Bank Pocztowy. Produkt nie znajduje się jednak w ciągłej sprzedaży – jest wypuszczany partiami. Obecnie ruszyła II edycja akcji, w ramach której można złożyć wniosek o kartę biometryczną. Sprzedaż jest limitowana do 800 sztuk – kto pierwszy, ten lepszy. Karta kosztuje 14,99 zł miesięcznie. Jakie daje korzyści?

Za pomocą tej karty można dokonywać oczywiście płatności bezgotówkowych. Można nią też realizować płatności internetowe oraz dodać ją do portfeli cyfrowych udostępnianych przez bank. Na klientów Banku Pocztowego korzystających z karty biometrycznej czekają dodatkowe benefity, takie jak: bezpłatny pakiet ubezpieczeń zakupów online, w tym gwarancja najniższej ceny, a także możliwość przedłużenia gwarancji na zakupione produkty RTV/AGD oraz elektroniczne.

fot. Bank Pocztowy / Bank Pocztowy

- Karty biometryczne to nadal nowa jakość w zakresie bezpieczeństwa transakcji bezgotówkowych. Przed realizacją płatności konieczne jest przyłożenie palca do specjalnego czujnika na awersie karty, w którym dochodzi do odczytu linii papilarnych. Jeżeli odcisk jest zgodny z zarejestrowanym uprzednio wzorcem biometrycznym, zapala się zielona dioda. To rozwiązanie innowacyjne, doceniane przez sektor bankowy w rankingach i plebiscytach. Dotychczas żaden inny bank w Polsce nie oferuje tego rodzaju karty, tj. zabezpieczonej pozyskanym wzorcem biometrycznym odcisku linii papilarnych palca. W skali europejskiej tylko dwa banki posiadają taką kartę, co czyni kartę oferowaną przez Bank Pocztowy jeszcze bardziej wyjątkową – mówi Joanna Moskalik, Z-ca Dyrektora Departamentu Produktów Detalicznych i Usług Płatniczych.

Karta biometryczna Banku Pocztowego powstała przy współpracy z organizacją kartową Mastercard. Karty oraz czytniki (potrzebne do rejestrowania biometrycznego wzorca odcisku palca) dostarcza francuska firma Thales, która jest autorem tego produktu.