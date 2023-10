Karp nie dał się inflacji. Ile w tym roku będzie kosztował?

W poprzednich dwóch latach robiąc zakupy przed Wigilią, można było się mocno zdziwić. Cena karpia nie przypominała tego, do czego się przyzwyczailiśmy, a wyglądało bardziej na to, jakby ktoś zamienił jego cenówkę z tą od łososia. Wiele wskazuje na to, że w tym roku nie dojdzie do wzrostu ceny za króla polskich stołów wigilijnych.

fot. Tomasz Jagodzinski / / ArtService / Forum

Choć do Wigilii pozostało jeszcze sporo czasu, to już rozpoczęły się pierwsze odłowy ryb, które trafią na nasze stoły. Jakie są obecne prognozy? "Nie wiemy do końca, ile będzie karpia. Sztuk może być więcej, ale patrząc na nasze stawy i słuchając tego, co mówią koledzy rybacy, spodziewamy się dużo niewyrośniętej ryby" - powiedział dziennikowi "Fakt" Przemysław Urniaż, dyrektor ds. infrastruktury i logistyki gospodarstwa Stawy Milickie SA.

Dlaczego zbyt mała ryba może być problemem? Klienci chętniej wybierają okazy, które ważą od 1,5 do 2,5 kg. Gdy ryba jest mniejsza, zwiększa się szansa na to, że będzie w niej za dużo ości, a za mało mięsa. Za duży okaz może się z kolei wiązać ze zwiększoną w nim ilością tłuszczu i grubą skórą.

Hodowcy zwracają uwagę na to, że wpływ na kiepski wzrost ryb miały dwa główne czynniki. Wskazano na mniejszy niż zwykle rozruch karmienia w kwietniu, natomiast latem przez upały ryby nie chciały jeść.

Jaka będzie cena karpia na Wigilię?

Choć obecnie prognozy hodowców nie są zbyt optymistyczne, to można przypuszczać, że karp nie będzie droższy niż w 2021 i 2022 roku. Wtedy jednak trzeba było zapłacić nawet 30 zł za kilogram tej ryby.

"Karp nie dał się inflacji, to dlatego, że ceny pasz się ustabilizowały i gospodarstwa rybackie mogą utrzymać cenę na ubiegłorocznym poziomie" - stwierdził Andrzej Dmuchowski, wiceprezes Polskiego Karpia.

Jeśli faktycznie nie doszłoby do wzrostu ceny karpia w porównaniu do tej z zeszłego roku, to można byłoby mówić o pewnego rodzaju nowości. Z reguły trzeba było liczyć się z tym, że cena za tę rybę z roku na rok wzrasta.

PB