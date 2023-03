Pierwsza podróż zagraniczna Karola III. Podano cele wizyty

Król Wielkiej Brytanii Karol III w swoją pierwszą podróż zagraniczną jako monarcha uda się do Francji i Niemiec, a odbędzie się ona w dniach od 26 do 31 marca - ogłosił w piątek Pałac Buckingham.

fot. TOM NICHOLSON / / Reuters

Brytyjskie media, przypominając, że decyzje o oficjalnych podróżach zagranicznych monarchy są podejmowane są zgodnie z radą rządu, zwracają uwagę, że wybór Francji i Niemiec, a nie któregoś z krajów Wspólnoty Narodów, jest sygnałem chęci poprawy stosunków z Paryżem i Berlinem, które od czasu brexitu bywają trudne.

Jak przekazał Pałac Buckingham, Karol III i królowa-małżonka Camilla udadzą się najpierw do Francji, gdzie zostaną przyjęci przez prezydenta Emmanuela Macrona w pałacu w Wersalu. Następnie Karol III, jako pierwszy w historii członek brytyjskiej rodziny królewskiej, wygłosi przemówienie przed francuskim parlamentem, zaś Camilla uda się muzeum d'Orsay, gdzie otworzy wystawę obrazów Edouarda Maneta i Edgara Degasa. Na koniec obydwoje pojadą do Bordeaux, gdzie m.in. będą zwiedzać winnice, wytwarzające wino w organiczny sposób.

W Niemczech królewska para zostanie powitana przez prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera przy Bramie Brandenburskiej, a następnie przyjęta przez niego w jego siedzibie - Pałacu Bellevue. Karol III wygłosi przemówienie w niemieckim parlamencie jako pierwszy brytyjski monarcha w historii i spotka się ukraińskimi uchodźcami wojennymi, którzy niedawno przyjechali do Niemiec. Ostatnim punktem podróży będzie wizyta w Hamburgu, gdzie Karol III i Camilla odwiedzą pozostałości kościoła św. Mikołaja, który został zniszczony wskutek alianckich nalotów pod koniec II wojny światowej i pozostawiony w takiej formie.

Karol jako następca tronu odbył 34 podróże do Francji i 28 - do Niemiec. Poprzednio we Francji był w 2019 r. z okazji 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii, a w Niemczech - w 2020 r., aby uczcić obchodzony w tym kraju dzień pamięci ofiar wojny.

Jego matka, królowa Elżbieta II złożyła osiem wizyt we Francji i trzy - w Niemczech. Ostatnie miały miejsce - odpowiednio - w 2014 i 2015 r.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

bjn/ mal/