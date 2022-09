Rada Akcesyjna formalnie proklamowała Karola III nowym królem

/ Reuters

Rada Akcesyjna formalnie proklamowała w sobotę przed południem Karola III nowym królem Wielkiej Brytanii. Pierwszą osobą, która podpisała proklamację był nowy następca tronu, książę William.

Proklamacja jest formalnym aktem, w Wielkiej Brytanii wraz z chwilą śmierci monarchy tron automatycznie przejmuje jego następca.

Król Wielkiej Brytanii Karol III na posiedzeniu Rady Akcesyjnej w sobotę złożył deklarację o tym, że całe pozostałe życie poświęci swojej nowej roli oraz złożył przysięgę, że będzie dbał o niezależność Kościoła Szkocji.

"Panowanie mojej matki było niezrównane pod względem długości trwania, poświęcenia i oddania. Nawet gdy się smucimy, dziękujemy za to najwierniejsze życie. Jestem głęboko świadomy tego głębokiego dziedzictwa oraz poważnych obowiązków i odpowiedzialności, które teraz zostały mi przekazane" - oświadczył król Karol III.

Kilkanaście minut wcześniej Rada formalnie proklamowała, że w związku ze śmiercią królowej Elżbiety II nowym królem został Karol III. Deklaracja zostanie następnie odczytana z balkonu Pałacu św. Jakuba, w którym odbywa się posiedzenie.

Z balkonu Pałacu św. Jakuba w Londynie odczytano w sobotę przed południem deklarację Rady Akcesyjnej, która formalnie proklamowała Karola III nowym królem Wielkiej Brytanii.

Po odczytaniu deklaracji rozbrzmiał hymn państwowy ze zmodyfikowanymi słowami "God save the King" zamiast "God save the Queen", a w twierdzy Tower of London oraz w londyńskim Hyde Parku oddano 41 salw armatnich. Deklaracja zostanie następnie odczytana w Royal Exchange, dawnym budynku giełdy w londyńskiej dzielnicy City, a w niedzielę w stolicach pozostałych części Zjednoczonego Królestwa - Edynburgu, Cardiff i Belfaście.