Kapsuły biurowe odpowiedzią na home office. Duża liczba chętnych

Praca zdalna stała się już czymś normalnym i z pewnością jeszcze przez pewien czas z nami pozostanie. Jednak pomimo swoich zalet ma ona również wiele wad, a jedną z nich jest ciągłe przebywanie w tym samym miejscu. Odpowiedzią na ten problem okazały się kapsuły biurowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Już niemal od roku wiele osób pracuje zdalnie. Choć wielu osobom wydawało się, że jest to dla nich wybawienie, to dość szybko okazało się też sporym problem. Codzienną pracę zakłócały zarówno dzieci biegające po domu, jak i wszelkie hałasy dobiegające od sąsiadów. Jednak na tym problemy się nie skończyły. Wielu osobom na całym świecie z racji tego, że przebywają cały czas w jednym miejscu, zatarły się granice pomiędzy domem a biurem.

Ten problem dostrzegła londyńska pracowania architektoniczna, która stworzyła "My Room in the Garden". Jak wyjaśnia twórca tego pomysłu Boano Prišmontas, w realizacji tego projektu pomogła mu pandemia, choć o stworzeniu kapsuł myślał już od dłuższego czasu. Jednak dopiero ogólnoświatowy lockdown przekonał Prišmontasa do zrealizowania własnego pomysłu.

Wykończenie kapsuły jest uzależnione od preferencji klienta. Jest ona dostarczana w częściach i można ją złożyć w zaledwie jeden dzień. Standardowe jej wymiary wynoszą 1,8 x2,4 m i kosztuje 5 tys. funtów (ok. 26 tys. zł). Jak mówi pomysłodawca, jest on zaskoczony liczbą chętnych na tego typu kapsuły. Jak podkreśla, kupują je nie tylko osoby fizyczne, ale również firmy dla swoich pracowników.

