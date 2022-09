Kandydatka do RPP: Podstawowe priorytety Rady to obniżenie CPI i usprawnienie komunikacji

/ Senat RP

Dwa podstawowe priorytety dla RPP to obniżenie CPI i usprawnienie komunikacji - powiedziała na senackiej komisji kandydatka do RPP Joanna Tyrowicz. Dodała, że nie można wyjść z dwucyfrowej inflacji bez obniżenia zagregowanego popytu.

"Lista priorytetów polityki pieniężnej jest bardzo krótka i obejmuje dwie sprawy - obniżenie stopy inflacji i usprawnienie komunikacji banku centralnego" - powiedziała Tyrowicz.

"Nie wydaje mi się, żeby na dzisiejszym etapie dodawać do tej listy kolejne pozycje, przy tak dalekiej od celu inflacji i przy tak dużym chaosie informacyjnym. To będą moim zdaniem 2 podstawowe priorytety dla kogokolwiek, kto by dzisiaj został członkiem RPP" - powiedziała.

Według Tyrowicz nie można wyjść z dwucyfrowej inflacji bez obniżenia zagregowanego popytu, co będzie się wiązać z kosztami.

"Fundamentalny powód dlaczego mamy wysoką inflację, to dlatego, że popyt przewyższa podaż. Żeby CPI obniżyć musi się obniżyć popyt. Zagregowany popyt składa się z trzech źródeł: popytu gospodarstw domowych, inwestycji przedsiębiorstw i popytu sektora publicznego. Zazwyczaj w okresie, kiedy zwalcza się inflację, co siłą rzeczy oznacza spowolnienie, obniżają się te trzy agregaty" - powiedziała.

"(...) 'To są bardzo niekorzystne koszty obniżania inflacji, ale zaniechanie przywrócenia stabilności cen będzie oznaczało jeszcze większy ból'- to są słowa prezesa Fed w kraju, gdzie stopa inflacji jest dwukrotnie niższa niż u nas. (...) Nie można wyjść z dwucyfrowej inflacji bez obniżenia zagregowanego popytu" - powiedziała.

Dodała, że decyzja dotycząca tego, jakie grupy powinny ponieść koszty obniżenia inflacji należy do rządu.

Według Tyrowicz w obecnej sytuacji gospodarczej i demograficznej w Polsce "nie ma możliwości", by zmaterializował się scenariusz 20-proc. bezrobocia.

Tyrowicz opowiedziała się jako zwolenniczka ostatecznego wejścia Polski do strefy euro, ale zaznaczyła, że w ogóle nie leży to w kompetencjach RPP.

Głosowanie Senatu ws. powołania Tyrowicz do RPP zaplanowano na środę 7 września. Izba wyższa parlamentu planuje rozpocząć obrady o godz. 11.

Niemal równolegle z obradami Senatu w środę rozpocznie się decyzyjne posiedzenie RPP.

Senat uzupełnia skład RPP w związku z rezygnacją ze stanowiska przez Rafała Surę, który został powołany pod koniec lipca do Zarządu NBP. Po rezygnacji Sury Rada liczy 7 członków z 10 przewidzianych ustawą, przy nieobsadzeniu 2 wakatów przez Sejm. Ustawa o NBP przewiduje, że ustalenia Rady podejmowane są przy obecności co najmniej 5 członków, w tym jej przewodniczącego. (PAP Biznes)

