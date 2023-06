Kandydat na kierowcę oblał egzamin, bo znał przepisy lepiej niż twórcy pytań

Kandydat na kierowcę, zdający egzamin pisemny w jednym z WORD-ów, odpowiedział na pytanie o korytarz życia zgodnie z Kodeksem drogowym, ale nie po myśli twórców testu. Egzamin oblał. Sprawę opisuje Interia.

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Wojciech Kuźmiński z Wrocławia zwrócił uwagę na błąd w pytaniu egzaminacyjnym zobrazowanym zdjęciem. Polegał on na tym, że Kodeks drogowy w opisanej w zadaniu sytuacji nie zezwala na wjazd na pas awaryjny w celu utworzenia korytarza życia, a prawidłowa - według twórców testu - odpowiedź zakładała, że kierowcy właśnie na pas awaryjny wjadą, aby umożliwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu. Przepisy mówią, że należy zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu.

Art. 9. Kodeksu drogowego brzmi: Obowiązek ułatwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. 2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu: 1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu; 2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

Pan Kuźmiński napisał petycję, w której zaznaczył, że przez błędnie sformułowaną odpowiedź w pytaniu egzaminacyjnym w jego opinii "bezpośrednio przyczyniło się to do uzyskania negatywnego wyniku egzaminu - do uzyskania wyniku pozytywnego zabrakło 2 punktów, co też stanowi wartość punktową przedmiotowego pytania".

W efekcie całego zamieszania pytanie zostało z bazy usunięte, ale w Kodeksie drogowym przepis pozostał w niezmienionym brzmieniu.

Jednak, jak zauważa Interia, "na szczęście większość kierujących nie zna brzmienia obowiązującego przepisu i - "instynktownie" - ułatwia przejazd pojazdom ratowniczym, nieświadomie łamiąc kodeks drogow", ponieważ, stosując się do brzmienia obecnego przepisu, mówiącego o zjechaniu do krawędzi pasa ruchu, kierowcom karetek, radiowozów czy ciężkich wozów strażackich uczestniczących w akcji ratunkowej zostaje zaledwie około 2,6 m na "przeciskanie się" między zajmującymi jezdnię pojazdami...

KaWa