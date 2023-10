Kanclerz Niemiec jedzie do Izraela. "Bliski Wschód jest na krawędzi przepaści"

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz udaje się dziś do Izraela jako pierwszy szef rządu od czasu ataku Hamasu. Portal tygodnika "Spiegel" podkreśla, że pośpiech Scholza jest znaczący. Przypomina, że do Kijowa kanclerz pojechał dopiero cztery miesiące po ataku Rosji na Ukrainę. Tym razem się nie waha.

/ Abaca Press

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz udaje się dziś do Izraela. Jest pierwszym szefem rządu od czasu ataku terrorystycznego Hamasu, zauważa "Spiegel". Kanclerz podkreśla, że ważne jest dla niego, aby "poprzez moją wizytę wyrazić solidarność z Izraelem w bardzo praktyczny sposób".

Pośpiech Scholza jest godny uwagi - podkreśla portal, zaznaczając przy tym, że "wizyty solidarnościowe nie są celem samym w sobie, nie ma wyścigu solidarności. A jednak takie podróże są symboliczne, mówią coś o tym, jak ważne jest wsparcie gościa".

"Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, Scholz się wahał" - przypomina "Spiegel". "Kilku czołowych polityków spotkało się już z Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie, aż w końcu polityk SPD odbył podróż, cztery miesiące po rozpoczęciu wojny".

"Krytyce spóźnionego wyjazdu towarzyszyła początkowa niechęć do dostarczenia niemieckiej broni. Uzasadnione czy nie, powstało wrażenie: Scholz ma wątpliwości, czy ze wszystkich sił pomóc Ukrainie przeciwko Rosji", czytamy.

Kanclerz "nie chce ponownie narażać się na takie zarzuty", pisze "Spiegel". "Nie w przypadku Izraela. Nie - ze względu na historyczną odpowiedzialność Niemiec. Nie wahać się, to jest teraz ważne".

Król Jordanii: Bliski Wschód jest na krawędzi przepaści

Cały Bliski Wschód znalazł się na krawędzi przepaści – ocenił we wtorek w Berlinie król Jordanii Abdullah II. Po spotkaniu z jordańskim monarchą kanclerz Niemiec Olaf Scholz przestrzegł Hezbollah i Iran przed ingerowaniem w konflikt Izraela z Hamasem.

"Cały region jest na krawędzi przepaści. Wszelkie nasze wysiłki są potrzebne, byśmy w nią nie wpadli" – powiedział Abdullah II podczas wspólnej konferencji prasowej w Berlinie.

Scholz, który jeszcze we wtorek zamierza udać się do Izraela, także przestrzegł przed eskalacją. "Naszym wspólnym celem jest zapobiec pożarowi w regionie. Po raz kolejny wyraźnie ostrzegam Hezbollah i Iran, by nie ingerowały w ten konflikt" – oznajmił, odnosząc się do działającej w Libanie szyickiej partii i grupy bojowników, wspieranej przez Iran i wrogiej Izraelowi.

Król Jordanii ocenił, że rozpoczęta 7 października wojna Izraela z Hamasem jest "najbardziej krwawa dla Palestyńczyków i Izraelczyków w (ich) niedawnej pamięci". "Będzie jeszcze gorzej, jeśli nie zatrzymamy tej wojny i katastrofy humanitarnej, którą ona powoduje" – przestrzegł.

Abdullah II kategorycznie sprzeciwił się jednak ewentualnej migracji Palestyńczyków ze Strefy Gazy do jego kraju, określając to mianem "czerwonej linii". "Żadnych uchodźców w Jordanii, żadnych uchodźców w Egipcie. To sytuacja o wymiarze humanitarnym, z którą trzeba się uporać wewnątrz Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu" – powiedział.

Izraelska armia w odpowiedzi na atak palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas od 7 października bombarduje Strefę Gazy i przygotowuje się do inwazji lądowej na to terytorium. Rozkazała mieszkającym tam cywilom ewakuację z północnej części strefy na południe. Granice Strefy Gazy z Izraelem i Egiptem pozostają zamknięte.

Zabiegi na rzecz powstrzymania rozszerzenia się konfliktu między Izraelem a Hamasem na inne kraje prowadzi również dyplomacja USA. Sekretarz stanu USA Antony Blinken odwiedził w ubiegłym tygodniu szereg państw arabskich i ocenił, że ich przywódcy są zdeterminowani, by nie dopuścić do rozlania się tego konfliktu na inne kraje regionu.

bml/ mms/ anb/ szm/