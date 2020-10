Kanclerz Merkel planuje "lockdown light"

Na północy Włoch lokale otwarte dłużej niż w reszcie kraju

W Trydencie- Górnej Adydze na północy Włoch w przeciwieństwie do reszty kraju restauracje są otwarte do 22.00, o cztery godziny dłużej niż przewiduje to najnowszy dekret rządu o walce z pandemią. To wynik automiii, jaką ma ten region.