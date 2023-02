Kanały TVP jako pierwsze numery na pilocie? Premier: Wierzę, że wypracujemy optymalne rozwiązanie

Wierzę, że wypracujemy optymalne rozwiązanie, dla jak największej liczby obywateli, nie ingerując w modele operacyjne i biznesowe nadawców - mówił premier Mateusz Morawiecki o propozycji zawartej w projekcie ustawy prawo komunikacji elektronicznej, aby na 5 pierwszych kanałach znalazły się programy TVP.

fot. Ellyy / / Shutterstock

W poniedziałek szef rządu wziął udział w konferencji prasowej w Bobrownikach w woj. śląskim. Premier pytany był o projekt ustawy prawo komunikacji elektronicznej. Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przyjęła w poniedziałek wniosek o wysłuchanie publiczne ws. ustawy prawo komunikacji elektronicznej i przepisów ją wprowadzających, które odbędzie się 6 marca o godz. 12 w Sejmie.

"Po to są i muszą być przeprowadzane konsultacje społeczne i konsultacje z branżą w przypadku każdej ustawy, także tej, aby móc zapewnić dostęp do informacji, do telewizji dla wszystkich Polaków, a z drugiej strony, żeby nie naruszać przyzwyczajeń i interesów, które powinny być słusznie chronione" - powiedział premier. "Wierzę, że w wyniku konsultacji odbywających się w ciągu najbliższych tygodni, będziemy wstanie wypracować optymalny model, najlepsze rozwiązanie, które będzie akceptowalne dla jak największej liczby Polaków, obywateli, możliwie dla wszystkich. A z drugiej strony - nie będzie ingerujące w modele operacyjne i biznesowe poszczególnych nadawców" - dodał.

Projekt dotyczy wdrożenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 ustanawiającej europejski kodeks łączności elektronicznej. Wdrożenie europejskiego kodeksu łączności elektronicznej w Polsce następuje poprzez przyjęcie nowej ustawy merytorycznej prawo komunikacji elektronicznej, zastępującej ustawę prawo telekomunikacyjne oraz odrębnej ustawy zawierającej przepisy wprowadzające, która obejmuje swoim zakresem kilkadziesiąt zmian w innych ustawach.

Jedną ze zmienionych ustaw ma być ustawa o radiofonii i telewizji. W proponowanych przepisach ustala się kolejność kanałów programów telewizyjnych na pilocie, tak że na pięciu pierwszych miejscach znalazłyby się kanały Telewizji Publicznej. Inny artykuł mówi, że KRRiT w drodze rozporządzenia ma ułożyć listę 30 programów objętych obowiązkiem transmisji (tzw. zasadą must carry must offer) poza programami TVP.

Autor: Olga Łozińska, Marek Błoński