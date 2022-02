Kanał Sueski będzie szerszy i głębszy. Ever Given zmobilizował zarząd

/ TASS

Najbardziej wysunięta na południe 30-kilometrowa część kanału, gdzie w marcu ubiegłego roku kontenerowiec Ever Given utknął na mieliźnie, ma zostać poszerzona o 40 metrów na wschód i pogłębiona do 22 metrów, poinformował prezes Zarządu Kanału Sueskiego (SCA) Osama Rabie.

Rabie zaznaczył podczas konferencji prasowej, że poszerzenie kanału na całej jego długości byłoby zbyt kosztowne. Wskazał, że celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu statków przepływających przez kanał.

W marcu 2021 r. zaklinował się kontenerowiec Ever Given, pływający pod panamską banderą, obsługiwany przez tajwańską firmę Evergreen Marine Corp. Trwający prawie tydzień incydent doprowadził do zatrzymania w kanale ponad 400 statków, co spowodowało poważne zakłócenia w światowej gospodarce.

Na początku bieżącego roku Rabie ogłosił, że prace nad rozbudową kanału skończą się latem 2023 r. Południowy odcinek kanału długości 30 km, na którym utknął Ever Given - zostanie poszerzony o 40 m na wschód oraz pogłębiony o niemal dwa metry (z 66 do 72 stóp). "Poprawi to nawigację statków o 28 proc. w tej trudnej części kanału" - mówił.

Rabie zapytany o transporty irańskiej ropy przechodzącej przez Kanał Sueski wbrew amerykańskim sankcjom, odparł, że nie ma żadnej "dyskryminacji, jeśli chodzi o narodową flagę na statkach" i przyznał, że irańska ropa rzeczywiście jest transportowana przez kanał.

W rozmowie z CNBC Arabia Rabie poinformował także, że SCA zamierza sprzedać akcje niektórych ze swych spółek, których jest właścicielem, na egipskiej giełdzie papierów wartościowych. Dodał, że rozważane jest sprzedanie 20 proc. udziałów w dwóch lub trzech spółkach. Doprecyzował, że będą to firmy Canal Rope, Canal Harbour i Great Projects. Spodziewa się również, że w lutym przychody Urzędu Kanału Sueskiego wzrosną o 15 proc.

