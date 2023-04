W co inwestują własciciele Kanału Sportowego?

Kanał Sportowy ma bardzo dobry rok za sobą. Właściciele zainkasowali po milionie dywidendy każdy. Przy wysokiej inflacji nie opłaca się trzymać pieniędzy w skarpecie. W co więc inwestują Tomasz Smokowski, Mateusz Borek, Michał Pol i Krzysztof Stanowski?

O bardzo dobrych wynikach finansowych Kanału Sportowego pisaliśmy w ubiegłym tygodniu w artykule pt. "Kanał Sportowy zarobił miliony. Tak można zyskać na sporcie". Podczas sobotniego "Zebrania zarządu" Kanału Sportowego padło pytanie - w co inwestują właściciele spółki? Odpowiedzi raczej nie zaskoczyły.

Nieruchomości - odpowiedź mogła być tylko jedna. Każdy z prowadzących - Smokowski, Borek, Pol i Stanowski przyznali, że lokują wolne środki właśnie w nieruchomościach. Zakupy inwestycyjne nieruchomości ciągle cieszą się dużym zainteresowaniem kupujących. Choć Polacy chętnie inwestują także zagranicą - szczególnie zaś upodobali sobie nieruchomości w ciepłej i słonecznej Hiszpanii.

Dodatkowo w dobra luksusowe inwestuje Mateusz Borek, a Michał Pol posiada akcje Tesli, Apple i Amazona z myślą o 18. urodzinach swojej córki. Inwestycje giełdowe lub alternatywne nie są w Polsce popularne, co w znacznym stopniu wynika m.in. z niskiej wiedzy ekonomicznej Polaków, którzy sami oceniają ją na tróję z minusem.

Polacy chętnie inwestują w nieruchomości

W nieruchomości mocno wierzą także polscy inwestorzy, którzy – zdaniem pośredników – coraz częściej decydują się na lokowanie nadwyżek gotówki właśnie w domach oraz mieszkaniach. I co ważne, nie ograniczają się do Polski.

W 2017 r. zaledwie 30-40 proc. mieszkań u deweloperów było kupowanych za gotówkę. Dziś w większość firm udział ten skoczył do ok. 70 proc. Są to mieszkania przeznaczone pod inwestycje – głównie wynajem. Polecamy ciekawą rozmowę w artykule pt. "Inwestorzy wciąż wierzą w nieruchomości".

Zgodnie z badaniem firmy doradczej Knight Frank na potrzeby raportu "Wealth Report: Outlook 2023", jedna trzecia światowego majątku jest alokowana w drugim i trzecim domu, które należą do grupy najzamożniejszych (UHNWI). Przeciętnie – oszacowano – milioner należący do tej grupy posiada 4,2 domu. Wskazano, iż wyższe stopy procentowe ograniczą popyt na nieruchomości mieszkaniowe w 2023 r.