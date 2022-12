Kanadyjska trenerka personalna walczy z telefonofobią. Uczy pokolenie Z i milenialsów rozmawiać przez telefon

Mary Jane Copps, pracująca w Kanadzie trenerka personalna, za 480 dol. kanadyjskich za godzinę uczy pracowników należących do tzw. pokolenia Z i pokolenia Y (milenialsów) rozmawiania przez telefon - podaje portal Business Insider.

Mary Jane Copps podkreśla, że "telefonofobię" odkryła 16 lat temu, przez co zdecydowała się na utworzenie firmy konsultingowej The Phone Lady mającej pomagać firmom rozwijać umiejętności rozmowy przez telefon ich pracowników. "Pokoleniu Z nigdy nie przekazano tych umiejętności, mamy kilka pokoleń, których nie nauczono niczego o rozmowach przez telefon" - zaznacza.

Pokolenie Y, tzw. milenialsi, są ludźmi urodzonymi w latach 80. i 90. XX wieku, którzy codziennie wykorzystują media społecznościowe do komunikacji prywatnej i zawodowej. Pokolenie Z to osoby urodzone od roku 1995 do roku 2012, dopiero wkraczające na rynek pracy. Są to pierwsi ludzie dorastający we w pełni scyfryzowanym społeczeństwie.

"Pokolenia te mają o wiele słabsze doświadczenie w prowadzeniu rozmów telefonicznych, ich podstawowym sposobem komunikacji było w końcu pisanie wiadomości" - wyjaśnia Alison Papadakis z Uniwersytetu Johns Hopkins.

Copps wycenia swoje szkolenia na 480 dol. kanadyjskich za sesję prywatną i 365 dol. za 30-minutową sesję grupową. Stawka dzienna dla firm wynosi 3,5 tys. dol. Wiele z jej klientów to firmy z branży finansowej.

"Częstą obawą jest strach przed pytaniem, na które nie będziemy znali odpowiedzi" - mówi o rozmowach telefonicznych trenerka. "Często mówię klientom, żeby porzucili pisanie wiadomości na trzy dni i komunikowali się poprzez rozmowy telefoniczne. Muszą zacząć od rozmów z rodziną czy kimś, kogo dobrze znają" - tłumaczy.

"Nie da się zbudować więzi przez wiadomości e-mail. Rozmowy telefoniczne są kluczowe do wyrażenia zainteresowania i entuzjazmu" - podkreśla Copps. (PAP)

