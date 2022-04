Kanada zapowiedziała dostawy broni artyleryjskiej dla Ukrainy

fot. BUTENKOV ALEKSEI / / Shutterstock

Premier Justin Trudeau zapowiedział we wtorek, że Kanada dostarczy Ukrainie ciężką broń artyleryjską, poinformowała agencja The Canadian Press.

Zapowiedź dostaw ciężkiej broni artyleryjskiej padła podczas wizyty premiera w Dalhousie w Nowym Brunszwiku. Trudeau podkreślił, że jest w bliskim kontakcie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a więcej szczegółów na temat nowych dostaw broni dla Ukrainy zostanie podanych w najbliższych dniach.

Przeczytaj także Prezydent Finlandii zatwierdził pomoc wojskową dla Ukrainy

Pod koniec marca premier powiedział podczas pobytu w Brukseli, że „Kanada będzie wysyłać więcej broni, tak śmiercionośnej jak i nie śmiercionośnej, do Ukrainy” i wyjaśnił, że rząd federalny poszukuje możliwości takiego składania zamówień, by broń trafiała bezpośrednio do wojsk ukraińskich. Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly mówiła wówczas, że rząd federalny rozważa możliwości współpracy z sektorem prywatnym w sprawie dalszych dostaw broni dla Ukrainy.

We wtorek rząd Kanady nałożył też sankcje na kolejną grupę Rosjan, wśród których znalazły się dwie dorosłe córki Władimira Putina Katerina Tichonowa i Maria Woroncowa. Sankcje na członków rodziny Putina nałożyły wcześniej USA i Unia Europejska, wskazując, że rosyjski prezydent korzysta z rodzinnych powiązań do ukrywania majątku.

Z Toronto Anna Lach (PAP)

lach/ tebe/