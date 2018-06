Kanada wprowadza cła odwetowe na produkty z USA

Rząd Kanady ogłosił w piątek ostateczną listę produktów amerykańskich, na które od 1 lipca nałoży cła odwetowe, oraz pakiet pomocy dla rodzimego przemysłu stalowego i aluminiowego. Jak zapowiadano, taryfy obejmą wyroby stalowe, aluminiowe i inne o wartości 16,6 mld CAD.

Te zapowiedziane już pod koniec maja taryfy w wysokości 25 i 10 proc. stanowią odpowiedź na amerykańskie cła na import stali i aluminium nałożone na Kanadę od 1 czerwca.

Jednocześnie rząd federalny ogłosił w piątek wart 2 mld dolarów kanadyjskich pakiet pomocy dla przemysłu stalowego i aluminiowego, na który składają się m.in. kredyty i inne instrumenty finansowe dla firm oraz program ochrony pracowników.

Kanada zamierza także zainwestować w ciągu pięciu lat 50 mln CAD w pomoc dla eksporterów poszukujących nowych rynków zbytu w ramach umowy gospodarczo-handlowej z UE (CETA) oraz partnerstwa z krajami Azji i Pacyfiku (CPTPP).

Opublikowana w piątek przez ministerstwo finansów lista zawiera ponad 100 wyrobów stalowych, 19 aluminiowych i 79 innych produktów z różnych kategorii, w tym pizzę, ketchup, majonez, czekoladę, jogurt, ogórki konserwowe, wodę butelkowaną, whisky, przybory toaletowe, przybory kuchenne, lodówko-zamrażarki, zmywarki domowe, kosiarki czy łodzie motorowe.

Ostateczna lista została nieznacznie zmodyfikowana względem pierwotnej po 15-dniowym okresie konsultacji publicznych. Zniknęły z niej np. beczki na piwo, czy musztarda, a pojawiły się lodówko-zamrażarki, ruszty żeliwne czy poduszki. Z założenia lista ma zawierać produkty, dla których konsumenci będą w stanie łatwo znaleźć krajowe lub importowane z innych krajów zamienniki.

Jednocześnie siły nabiera kampania społeczna bojkotowania wyrobów amerykańskich i kupowania lokalnych. Jej efekty odczuł już m.in. producent ketchupu Kraft Heinz, co w czwartek przyznał w mediach przedstawiciel firmy Av Maharaj.

Jak zauważają komentatorzy, cel listy jest jednak przede wszystkim polityczny: cła mają doskwierać dużym amerykańskim firmom zlokalizowanym w okręgach wyborczych, z których pochodzą prominentni kongresmeni.

I tak np. ogórki produkuje się w stanie Wisconsin, z którego wywodzi się przewodniczący Izby Reprezentantów, Republikanin Paul Ryan. W Wisconsin zlokalizowany jest też przemysł mleczarski oraz siedziba producenta kosiarek Toro Company. Z kolei whisky produkuje się w Kentucky, którego reprezentantem jest lider Republikanów w Senacie Mitch McConnell.

Presja ze strony Republikanów na prezydenta Donalda Trumpa miałaby pomóc Kanadzie uwolnić się od amerykańskich taryf obciążających rodzimy przemysł stalowy i aluminiowy, który według szacunków rządu zatrudnia w sumie ok. 33,5 tys. osób.

Rząd Justina Trudeau po raz kolejny udostępnia pakiet pomocowy dla sektorów dotkniętych amerykańskim protekcjonizmem. Łączna wartość pomocy to już prawie 3 mld dolarów kanadyjskich.

Jedną z konsekwencji obecnej polityki celnej USA i wojny handlowej wypowiedzianej m.in. Kanadzie są rosnące wydatki kanadyjskiego rządu federalnego i jego agend na przezwyciężanie skutków dodatkowych ceł. W ciągu minionego roku to razem prawie 3 mld dolarów kanadyjskich na pakiety pomocowe.

W piątek w Hamilton, leżącym na zachód od Toronto mieście przemysłu stalowego, został ogłoszony pakiet pomocy dla przemysłu stali i aluminium. Minister spraw zagranicznych Chrystia Freeland, minister ds. zatrudnienia Patty Hajdu i minister innowacji Navdeep Bains zadeklarowali, że rząd przeznaczy 2 mld dolarów kanadyjskich na wsparcie dla dotkniętych amerykańskimi cłami przedsiębiorstw. Miesiąc temu USA nałożyły 25 proc. cła na kanadyjską stal i 10 proc. cła na kanadyjskie aluminium. Kanada wprowadza od 1 lipca br. własną listę karnych ceł na produkty amerykańskie.

W pakiecie dla przemysłu stalowego i aluminium znalazły się zarówno środki na szkolenia dla pracowników tracących miejsca pracy, wsparcie dla zagrożonych miejsc pracy, jak i środki wspomagające reorganizację sieci kooperantów, środki na pomoc w dywersyfikacji produkcji i szukaniu nowych rynków zbytu. Według cytowanych w mediach ocen, do utraty miejsc pracy w szeroko pojętym sektorze produkcji aluminium i stali może dojść od przyszłego roku.

Jak podawała Izba Handlowa miasta Hamilton, z sektorem stalowym związanych jest 10 tys. miejsc pracy w mieście i okolicy. W całym kraju w sektorze pracuje 23 tys. osób. Kolejne 10,5 tys. osób to zatrudnieni w sektorze produkcji aluminium. Wartość produkcji obu tych sektorów to prawie 9 mld dolarów kanadyjskich rocznie.

To kolejny duży pakiet pomocowy przygotowany przez rząd w Ottawie. W kwietniu 2017 r. USA nałożyły dodatkowe cła do 24 proc. na drewno konstrukcyjne z Kanady. W przemyśle leśnym pracuje bezpośrednio ok. 200 tys. zatrudnionych, a w 2016 r. wartość produkcji sektora wyniosła 22 mld CAD.

1 czerwca ub.r. rząd w Ottawie ogłosił pakiet pomocy dla sektora drzewnego o wartości 867 mln dolarów kanadyjskich. To środki z Export Development Canada (polskim odpowiednikiem jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych) na pożyczki i zarządzanie ryzykiem, Business Development Bank of Canada na finansowanie wsparcia dla firm, środki na rozwój, dywersyfikację eksportu, wsparcie dla Indian, którzy często znajdują zatrudnienie w sektorze, środki wspierające utrzymanie miejsc pracy i na przekwalifikowanie.

Z Toronto Alicja Minda oraz Anna Lach