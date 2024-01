Kanada przywraca eksport technologii wojskowych do Turcji

Kanada przywróciła możliwość eksportu do Turcji technologii wojskowych, zablokowaną w 2020 r. po ujawnieniu, że tureckie drony z kanadyjskim wyposażeniem były wykorzystywane przez Azerbejdżan przeciw Ormianom – podały w poniedziałek lokalne media.

Informację o tym, że Kanada zawiesza zakaz eksportu technologii wojskowych, w tym optyki do dronów, podał w poniedziałek po południu Reuters, powołując się na rządową notatkę. Według agencji, każde zezwolenie eksportowe technologii wojskowych do Turcji będzie obecnie analizowane odrębnie.

Z kolei turecka prorządowa strona Daily Sabah cytowała kanadyjską informację dla eksporterów, w której napisano, że pozwolenia na eksport do Turcji, w tym z grupy określanej w kanadyjskiej terminologii jako grupa 2, w której skład wchodzi amunicja, „będą obecnie analizowane odrębnie w każdym przypadku, według reguł oceny ryzyka stosowanych przez Kanadę”.

Kanadyjska Ormiańska Komisja Narodowa (The Armenian National Committee of Canada – ANCC) w oświadczeniu potępiła zniesienie embarga na eksport technologii wojskowych do Turcji, uznając decyzję za szkodliwą „dla kanadyjskich zobowiązań dot. praw człowieka, bezpieczeństwa międzynarodowego i sprawiedliwości”. „Pod wodzą prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, Turcja ustawicznie wykazuje pogardę dla praw człowieka, wartości demokratycznych i rządów prawa oraz wykazuje konsekwencję w łamaniu zobowiązań kontraktowych” - napisano w komunikacie ANCC.

Od końca ubiegłego tygodnia w kanadyjskich mediach pojawiały się spekulacje na temat analizy skutków zgody Turcji na zatwierdzenie członkostwa Szwecji w NATO. Jak Reuters informował w miniony piątek, powołując się na własne źródła, porozumienie między Kanadą a Turcją w sprawie wznowienia eksportu zostało osiągnięte w pierwszej połowie stycznia br. i miało wejść w życie po przegłosowaniu ratyfikacji przez turecki parlament.

USA zgodziły się na sprzedaż samolotów F-16 dla armii tureckiej.

W październiku 2019 roku Kanada wprowadziła moratorium na eksport broni do Turcji, ale na początku 2020 r. zgodziła się na eksport technologii do kamer dronów. Zakaz eksportu do Turcji technologii związanych z dronami został wprowadzony, gdy w 2020 r. ujawniono, że Azerbejdżan używał tureckich dronów konstruowanych z użyciem kanadyjskich części wyposażenia optycznego do zwalczania ormiańskich oddziałów w Górskim Karabachu. Rozmowy na temat zdjęcia embarga zostały wstrzymane, gdy Turcja w 2022 r. sprzeciwiła się przyjęciu Szwecji i Finlandii do NATO, a rozmowy wznowiono latem ubiegłego roku - podawał Reuters. (PAP)

