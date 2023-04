Kanada naciska na serwisy streamingowe. Muszą wspierać rodzimą produkcję

Netflix pozwany za to, że Kleopatrę gra czarnoskóra aktorka. "To promuje afrocentryzm" Egipski prawnik wniósł pozew przeciwko platformie Netflix. Przeszkadza mu to, że rolę Kleopatry w nowym serialu gra czarnoskóra aktorka, Adele James, co - zdaniem skarżącego - stanowi zamach na egipską tożsamość, podał portal Egypt Independent.