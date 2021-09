Kanada chce zakazać obcokrajowcom kupowania nowych domów

Puste półki w Tesco. Brytyjczycy obawiają się... świąt

Szeregi pustych półek, kolejki tworzone jeszcze przed otwarciem sklepów i informacja o tym, że najbliższa dostawa będzie za dwa dni - to nie Polska środek lat 80. ani nie zeszłoroczny szczyt pandemii COVID-19. To Wielka Brytania w środę, 22 września, 2021 roku. Co się stało?