Kanada: Ontario powraca do restrykcji w wybranych rejonach

fot. GagliardiPhotography / Shutterstock

Toronto, największe miasto Kanady, stolica kraju, Ottawa, oraz region Peel na zachód od Toronto wracają do obostrzeń fazy drugiej w związku z gwałtownym wzrostem liczby zarażonych koronawirusem.

Rząd Ontario, najbardziej zaludnionej kanadyjskiej prowincji, gdzie mieszka 14,7 mln z 38 mln Kanadyjczyków, po prawie dwóch tygodniach wzrostu liczby zarażonych i chorych na Covid-19, poinformował w piątek, że od północy z piątku na sobotę w wybranych miejscach zaczynają znów obowiązywać restrykcje znane z wcześniejszej fazy drugiej. Ograniczenia będą obowiązywać przez cztery tygodnie.

W piątek w Ontario zarejestrowano 939 przypadków osób zarażonych, większość z nich właśnie w Toronto, Ottawie i regionie Peel. Jeszcze w poniedziałek liczba wykrytych zarażeń wynosiła 615. Modele naukowe wskazywały, że do połowy października liczba nowych przypadków wzrośnie do tysiąca dziennie.

Mieszkańcy trzech najbardziej dotkniętych drugą falą zachorowań regionów zostali poproszeni, by nie opuszczali domów poza niezbędnymi przypadkami i ograniczyli podróże. Nie jest to nakaz pozostania w domu, jedynie zalecenie. Ponadto restauracje nie będą mogły serwować zamówionych dań na miejscu, nawet jeśli wcześniej zainwestowały w przepierzenia i przegrody. Zamknięte zostaną kina, sale muzyczne i teatry, siłownie, kasyna, wyścigi. Miejsca, gdzie niezbędne jest zdjęcie maseczek, także sale gier zespołowych, muszą zostać zamknięte.

Przyjęcia ślubne pod dachem nie mogą gościć więcej niż 10 osób, jeśli odbywają się na zewnątrz – 25 osób. Ograniczenia dotyczą też agentów nieruchomości, którzy pokazują domy i mieszkania potencjalnym nabywcom.

Zamknięcie nie dotyczy szkół, przedszkoli, ośrodków zajęć pozalekcyjnych. Otwarte pozostają też świątynie i kościoły.

Rząd Ontario obiecał właścicielom firm 300 mln CAD wsparcia na czas zamknięcia działalności.

Naczelny lekarz prowincji Ontario dr David Williams dodał, że jeśli mieszkańcy Ontario zastosują się do zaleceń lekarzy, liczba zachorowań w prowincji może znów zacząć spadać. Zaś dr Adalsteinn Brown, który doradza rządowi Ontario w kwestiach epidemiologicznych, podkreślił, że obecne ukierunkowane restrykcje mogą pozwolić uniknąć powrotu całej prowincji do fazy drugiej ograniczeń.

Do premiera Ontario Douga Forda od wielu dni lekarze i politycy opozycyjni zwracali się z apelami o bardziej zdecydowane działania, łącznie z powrotem do większych restrykcji, w związku z szybko rosnącą liczbą zachorowań. Toronto od tygodnia domagało się zdecydowanych działań, proponując m.in. zakazanie zajęć sportowych w pomieszczeniach zamkniętych i zawieszenie możliwości obsługiwania gości przy stolikach w restauracjach, ponieważ władze miasta miały dowody, że to bary i restauracje przyczyniają się do wzrostu liczby zachorowań.

Jednak jeszcze w miniony poniedziałek Ford mówił, że musi zobaczyć dane „zanim zrujnuje życie ludzi”, a we wtorek twierdził, że „krzywa się wypłaszcza”. W czwartek wieczorem zostało zwołane posiedzenie rządu Ontario, a w piątek Ford oświadczył, że „wszystkie trendy idą w złym kierunku”, a liczba zachorowań rośnie w „alarmującym tempie”. Ford dodał, że jeśli obecny wzrost zachorowań się utrzyma, oddziały intensywnej opieki szpitalnej zaczną mieć problemy już za niecały miesiąc.

W całym Ontario od stycznia wykryto 57681 przypadków Covid-19. Prowincją z największą liczbą zarażeń jest Quebec (84094), gdzie w ostatnich dniach również wprowadzono obostrzenia, a policja został w wysłana w czwartek do patrolowania także w pobliżu szkół średnich w tzw. „czerwonych strefach”, czy wszyscy noszą maseczki.

W całej Kanadzie do piątku zarejestrowano 177 721 potwierdzonych przypadków zarażeń, według danych aktualizowanych przez publicznego nadawcę CBC. Według danych federalnego resortu zdrowia do czwartku zmarło w Kanadzie 9557 osób dotkniętych Covid-19.

Z Toronto Anna Lach(PAP)

lach/ sp/