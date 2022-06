Kaleta: Uruchomienie wypłat z KPO to test dla Komisji Europejskiej

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Uruchomienie środków z KPO dla Polski będzie testem dla Komisji Europejskiej, który pokaże, czy jest ona w stanie dotrzymać zawartych umów - mówi wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".

"Intensywnie współpracowaliśmy nad ustawą o Sądzie Najwyższym, by rozwiązania, które finalnie znalazły się w tej ustawie, zachowały konstytucyjność. I żeby nie było wątpliwości, że nasze działania lub bierność stoją na przeszkodzie uzyskania dostępu do środków unijnych" - powiedział wiceszef MS i polityk Solidarnej Polski.

"I to jest prawdziwy test dla KE - czy jest w stanie dotrzymać umów. Czy nie jest tak, że operacja szantażowania Polski nie służy temu, by podnosić standardy sądownictwa w Polsce, tylko by Polska nie dostała pieniędzy i by dawać paliwo polityczne opozycji" - powiedział Kaleta. Według niego, "decyzje w sprawie blokowania funduszy europejskich dla Polski mają charakter bardzo polityczny", a "zarzuty dotyczące polskiej praworządności są fałszywe".

Kaleta zapewnił też, że rozwiązania w zainicjowanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym spełniają warunki porozumienia z KE.

Komentując poprawki do noweli przyjęte przez Senat powiedział, że kwestionują one "status sędziów powołanych do SN w 2018 r., na co z naszej strony zgody nie będzie". "Nasze warunki brzegowe, czyli zakaz kwestionowania statusu sędziów, paraliżowania sądów różnymi wnioskami w tym zakresie, mają związek zarówno z pracami na etapie parlamentu, jak i rozpatrywania poprawek Senatu" - powiedział. Dodał, że Solidarna Polska w Sejmie zagłosuje przeciwko tym poprawkom. (PAP)

