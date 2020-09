Kaleta: Solidarna Polska ma najmniejszy udział w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa

Hołownia: Mamy 10-14 proc. poparcia; 40-80 mandatów w Sejmie

W ostatnich sondażach mamy 10-14 proc. poparcia, co w wyborach przełożyłoby się na 40 do 80 mandatów w Sejmie - podkreślił we wtorek w Katowicach lider Ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia.