Kalendarzowa kulminacja na giełdach. Pierwsza połowa roku na GPW dla byków

W piątek nastąpił kalendarzowy zbieg kilku okresów, bo miała miejsce ostatnia giełdowa sesja tygodnia, ale także miesiąca, kwartału oraz półrocza. Rozdanie w ujęciu jednodniowym przyniosło spadki WIG20. Jednak już tydzień, miesiąc, kwartał oraz pierwsze półrocze nie pozostawiają wątpliwości co do siły byków na najważniejszym indeksie na GPW, chociaż najwięcej od początku roku zyskały małe spółki.

fot. thetaXstock / / thetaXstock

Na rynkach akcji panował w piątek dobry sentyment po danych z USA, które osłabiły dolara i wsparły ceny surowców. Z nastrojów nie bardzo chciały skorzystać byki na WIG20, głównie za sprawą mocnych spadków kursu PKN Orlen przy dużych obrotach.

WIG20 spadł na sesji w piątek o 0,08 proc., ale już WIG był wyżej o 0,06 proc. i jest na poziomie 67 283,22 pkt. Z kolei mWIG40 zyskał 0,08 proc. do 4852,03 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,81 proc. do 21 701,3 pkt. Obroty wyniosły ponad 956 mln zł, z czego 818 mln dotyczyło WIG20.

Bankier.pl

Chociaż z jednej strony bankierzy centralni, w tym Powell z Fedu, przekonywali w tym tygodniu w Sintrze o konieczności podnoszenia stóp, to z drugiej w USA pokazały się lepsze dane o PKB w pierwszym kwartale, co inwestorzy odebrali z ulgą, stawiając, że w największej gospodarce świata scenariuszem bazowym jest miękkie lądowanie.

Ponadto w piątek pokazano raport o wydatkach Amerykanów, który przełożył się na osłabienie dolara, ponieważ dane, szczególnie o preferowanej przez Fed inflacji PCE core, który obniżyły się do 4,6 proc. rdr, i wskaźnik PCE, który spadł do 3,8 proc. rdr, mogą sugerować złagodzenie polityki banku centralnego.

W Europie natomiast pokazano czerwcowy odczyt HICP strefy euro, który potwierdził dezinflację, a lokalnie GUS zaprezentował odczyty inflacji CPI w Polsce. Zatem koniec tygodnia, miesiąca i kwartału był dosyć bogaty w dane makro i interesująco zapowiada się również przyszyły tydzień z uwagi na raport NFP, raport ISM dla usług oraz przemysłu USA, a także finalne wskaźniki PMI dla Europy.

Chociaż piątkowe rozdanie skończyło się na minusie dla WIG20 to już w ujęciu tygodniowym indeks zyskał 1,25 proc. Wyżej o 1,52 proc. był WIG, a najlepszy w tym czasie okazał się mWIG40 ze wzrostem o 2,3 proc. sWIG80 zyskał w ciągu tygodnia 1,28 proc.

Kończył się także czerwiec i tu WIG20 zyskał najwięcej ze wszystkich indeksów, a relatywnie najsłabszy był indeks małych spółek.

Bankier.pl

Jakby tego było mało, była to też ostatnia sesja kwartału, w której WIG20 zyskał 17,16 proc., WIG był wyżej o 14,8 proc., a mWIG40 i sWIG80 zyskały odpowiednio 7,73 proc. i 7,18 proc.

Tym samym na półmetku roku, bo za nami już 6 miesięcy tegorocznych zmagań na giełdzie, stopa zwrotu WIG20 to 14,98 proc., dla WIG wynosi 17,09 proc. Z kolei dla mWIG40 to 16,79 proc., a dla sWIG80 24,03 proc.

Wracając do piątkowej sesji, warto pamiętać, że kalendarz i koniec kilku okresów wymusza na instytucjach tzw. window dressing, a więc taki handel, który odpowiednio kształtuje portfelowe stopy zwrotu. Nie ulega wątpliwości, że główna uwaga koncentrowała się na handlu akcjami PKN Orlen (-2,51 proc.) potwierdzonej też obrotami na poziomie 239 mln zł. Chociaż ceny ropy w piątek zyskiwały, to spółka podał dzień wcześniej po sesji, że jej inwestycje w projekt Olefiny wymaga olbrzymiego zwiększenia nakładów, co nie spodobało się inwestorom.

Pod presją były także akcje PGE (-1,89 proc.) czy JSW (-1,81 proc.). Na plusie w tym segmencie znalazły się prawie wszystkie banki, poza Santanderem (-0,41 proc.) oraz akcje KGHM-u (1,72 proc.), czy Grupy Kęty (1,65 proc.). Liderem wzrostów był kurs Asseco (2,29 proc.).

Na szerokim rynku warto odnotować pierwszą od tygodnia spadkową sesję na EC Będzin (-17,86 proc.), ale jeszcze rano kurs ustanowił historyczne maksimum na 140 zł. Więcej o historii Będzina na GPW w ostatnich miesiącach piszę w artykule „Tłumaczymy aferę EC Będzin - najgorętszej spółki z polskiej giełdy”. Z kolei na nowego lidera spekulacji zaczyna powoli wyrastać Vistal Gdynia (29,41 proc.), który niedawno podpisał układ z wierzycielami.