Czas pokazać wyniki za III kwartał. Kto i kiedy przedstawi raport

Dla zdecydowanej większości spółek z warszawskiego parkietu październik i listopad to czas na zaprezentowanie wyników finansowych za III kwartał. Oto nasz raportowy rozkład jazdy na rozpoczynający się sezon publikacji raportów.

Przyglądając się liczbie zaplanowanych publikacji wynikowych w kolejnych tygodniach widać, że zdecydowana większość spółek z GPW, korzystając z przysługujących terminów, przedstawi wyniki w drugiej połowie listopada w ostatnich możliwych terminach. Ta praktyka odróżnia krajowy rynek od np. amerykańskiego, gdzie spółki, w tym te największe, zdecydowanie szybciej "chwalą się" swoimi wynikami finansowymi. Poniżej przykład z trwającego tygodnia.

Sezon wynikowy ma ogromne znaczenie dla inwestorów, ponieważ informacje przekazywane przez spółki w raportach to nie tylko liczby pokazujące, jak firma radziła sobie w minionych trzech miesiącach, ale także informacje dodatkowe, które powinny zawierać szeroki zakres informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji emitenta, informacje o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności czy np. zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń.

Zgodnie z przepisami, dla notowanych na głównym rynku GPW spółek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (a takich jest zdecydowana większość), publikacja raportu kwartalnego musi nastąpić nie później niż 60 dni po zakończeniu kwartału. Niektóre spółki już wywiązały się z tego obowiązku - np. Grupa Kęty i Quercus - jednak znaczna większość sezonu wyników dopiero przed nami.

Ponadto spółki zanim opublikują pełny raport, mogą dzielić się szacunkami wyników. Dane często mają bardzo silny cenotwórczy charakter, o czym ostatnio przekonali się akcjonariusze Mercatora, gdy spółka zaskoczyła słabszymi od oczekiwań wynikami.

Wydarzeń i trendów na giełdzie, które mogą pokazać się w wynikach za III kwartał, nie brakowało. Do najważniejszych zaliczyć należy węglową hossę, która napędziła wzrosty JSW, Bogdanki czy producentów maszyn takich jaki Bumech oraz Famur. Dalszy wzrost cen stali oraz kursów spółek z branży jak: Bowim, Cognor czy Stalprodukt. Wzrost kursu spółek paliwowych na tle szybujących cen. Echem odbiło się chwilowe ożywienie wśród spółek z sektora gamedev wraz z sukcesem wydawniczym spółki z NewConnect Drago Entertainment. Inwestorzy czekają także na wyniki banków, których publikację rozpocznie jak zwykle Millenium Bank, a zaraz za nim Alior Bank, Pekao S.A., PKO BP, mBank oraz ING (będą to dane do 30 września, a więc jeszcze sprzed październikowej podwyżki stóp procentowych). Wśród dużych spółek wyniki relatywnie szybko pokaże również Dino, które znajduje się na historycznych szczytach.

Dzień Liczba raportów Wybrane spółki 25.10.2021 2 Orange 26.10.2021 4 Millenium Bank 27.10.2021 9 Alior, Santander, Budimex 28.10.2021 4 PKN Orlen 29.10.2021 7 Lotos, Cognor 03.11.2021 3 mBank, Kruk 04.11.2021 7 Pekao, ING 05.11.2021 9 Dino, PKO BP Źródło: Bankier.pl

To będzie dopiero przedsmak wydarzeń z drugiego tygodnia listopada kiedy to wyniki pokaże Allegro, Cyfrowy Polsat, Eurocash oraz kolejne banki.

Dzień Liczba raportów Wybrane spółki 08.11.2021 5 09.11.2021 20 Allegro, Cyfrowy Polsat, XTB 10.11.2021 23 Eurocash, Neuca, BOŚ 11.11.2021 2 12.11.2021 4 Źródło: Bankier.pl

Emocje wśród inwestorów rozpali na pewno druga połowa listopada. W pierwszej jej odsłonie poznamy wyniki Bumechu czy Famuru, KGHM-u, Tauronu czy JSW. W kolejnym tygodniu uwagę inwestorów skupi raport Bogdanki, Enei czy PGE. Na zakończenie wynikowego kalendarza przekonamy się o kondycji CD Projekt oraz sytuacji finansowej Mabionu.

Dzień Liczba raportów Wybrane spółki 15.11.2021 25 Bumech 16.11.2021 16 KGHM, Famur 17.11.2021 15 Tauron, Comarch 18.11.2021 18 JSW 19.11.2021 18 20.11.2021 1 22.11.2021 7 Ten Square Games SA 23.11.2021 18 PGE, Asseco Poland 24.11.2021 17 CCC, Huuuge, LiveChat 25.11.2021 27 Bogdanka, Enea, PGNiG, Bowim 26.11.2021 37 29.11.2021 76 CD Projekt, PCF, Mabion 30.11.2021 7 Żródło: Bankier.pl

Dodajmy, że spółki podają swe plany dotyczące publikacji na początku każdego roku, w trakcie roku mogą jednak bez problemu opublikować raport bieżący z informacją o przesunięciu terminu pokazania raportu okresowego. Dlatego przedstawiony rozkład może ulec zmianie. Część spółek umyślnie wpisuje najpóźniejszą datę, by później, gdy ewentualnie raport gotowy będzie wcześniej, przyspieszyć publikację.

Michał Kubicki