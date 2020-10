Ruszył sezon wynikowy na GPW. Te daty warto zapamiętać

fot. Brian A Jackson / Shutterstock

Rozpoczął się sezon publikacji wyników za III kwartał 2020 roku na warszawskiej GPW. Sprawdzamy, kiedy raporty opublikują najpopularniejsze spółki i w których dniach będzie największe ich nagromadzenie.

Publikacja raportu kwartalnego Quercusa otworzyła na GPW sezon publikacji wyników za III kwartał 2020 roku. Zgodnie z unijnymi wytycznymi spółki na publikację kwartalnego raportu okresowego mają 60 dni od zakończenia okresu objętego sprawozdaniem. Jeżeli więc spółka posiada standardowy rok obrotowy (styczeń-grudzień), to raport za III kwartał powinna opublikować do końca listopada.

Publikacja raportów okresowych to dla inwestorów bardzo ważny moment, zyskują oni bowiem szerszy niż zwykle wgląd w sytuację finansową spółki. By móc podjąć racjonalną decyzję inwestycyjną, inwestor powinien bazować na możliwie najbardziej aktualnych danych. Niestety, wiele polskich spółek specjalizuje się w przedłużaniu publikacji sprawozdania do granic możliwości i wyniki pokażą na ostatnią chwilę.

/ Bankier.pl

Sezon wynikowy otworzył wspomniany Quercus, stosunkowo szybką publikację raportów zaplanowały też Kęty oraz Interferie. Wiele ciekawych raportów zaplanowanych jest na tydzień rozpoczynający się 26 października. W poniedziałek wyniki zaprezentują Asseco Business Solutions oraz Wawel. Dzień później zobaczymy m.in. raporty znajdującej się w trudnej sytuacji ze względu na pandemię spółki CCC, a także banków Millennium oraz Santandera. Na ostatni tydzień października przypadają także raporty spółek paliwowych, czyli Orlenu i Lotosu, a także mBanku oraz Orange.

Faza I sezonu wynikowego Data Liczba raportów Wybrane spółki 19.10.2020 1 Quercus 21.10.2020 1 Kęty 23.10.2020 1 Interferie 26.10.2020 2 Asseco BS, Wawel 27.10.2020 6 CCC, Millennium, Santander 28.10.2020 5 Orange 29.10.2020 5 Lotos, mBank, Orlen 30.10.2020 4 31.10.2020 1 Źródło: Raporty spółek

Początek listopada upłynie pod znakiem dni wolnych. Pierwsze raporty przyniesie dopiero czwarty dzień miesiąca, kiedy to wyniki przedstawią m.in. Alior, PKO BP oraz Play. Interesujące mogą być również wyniki Biomedu Lublin, czyli ostatnio jednego z najgłośniejszych podmiotów, o czym świadczy chociażby pierwsze miejsce we wrześniowym rankingu spółek Bankier.pl. Tego samego dnia wyniki zaprezentuje również inna spółka zyskująca w czasie pandemii, czyli XTB. Po Święcie Niepodległości warto natomiast zwrócić uwagę na raport Eurocashu.

Faza II sezonu wynikowego Data Liczba raportów Wybrane spółki 04.11.2020 4 Alior, Dino, PKO BP, Play 05.11.2020 14 ING, Kruk, Pekao 06.11.2020 12 09.11.2020 7 Biomed Lublin, PGE, XTB 10.11.2020 9 Cyfrowy Polsat 12.11.2020 5 13.11.2020 18 Eurocash 14.11.2020 1 15.11.2020 1 Źródło: Raporty spółek

Druga połowa listopada rozpoczyna się od raportu Mercatora, producenta m.in. rękawic medycznych, którego kurs od początku roku wzrósł aż o 6000 proc. Kolejne dni to okres publikowania wyników przez wielu państwowych gigantów, wśród których będą KGHM, PGNiG czy też PZU. Tak późne publikowanie raportów przez spółki należące do Skarbu Państwa z pewnością nie przynosi im chluby i broni je chyba tylko to, że… są gorsi. Jeszcze później wyniki zaprezentują bowiem Allegro, CD Projekt, a także NanoGroup. W sumie na ostatnie pięć dni listopada publikację raportu zapowiedziało ponad 120 podmiotów, co tylko podkreśla stosunek tych spółek do akcjonariuszy.

Faza III sezonu wynikowego Data Liczba raportów Wybrane spółki 16.11.2020 24 Mercator 17.11.2020 17 18.11.2020 12 KGHM, Tauron 19.11.2020 33 Grupa Azoty, JSW, PCC Exol, PGNiG, PZU 20.11.2020 25 23.11.2020 14 Asseco Poland 24.11.2020 8 Lubawa 25.11.2020 11 26.11.2020 27 Allegro, CD Projekt, Enea 27.11.2020 69 NanoGroup 29.11.2020 1 30.11.2020 31 Źródło: Raporty spółek

Należy jednak pamiętać, że datę publikacji raportu można zmienić - bądź to przyspieszyć, bądź opóźnić. Spółka o takiej operacji musi poinformować w osobnym raporcie bieżącym. Ostateczne daty publikacji, szczególnie tych odległych, w praktyce mogą być zatem nieco inne. Brak publikacji raportu okresowego w wyznaczonym terminie oznacza z kolei tymczasowe zawieszenie notowań.