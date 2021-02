Wyniki spółek są coraz później. Kalendarium raportów za 2020 r.

fot. alphaspirit.it / Shutterstock

Na GPW rozpoczął się już sezon wynikowy za 2020 rok. Spółki z roku na rok przekazują jednak raporty coraz później, a na znaczną część z nich trzeba poczekać aż 4 miesiące od końca grudnia.

Podobnie jak w poprzednich latach najszybciej na głównym rynku GPW wyniki pokazał Orlen, który już 4 lutego podzielił się wynikami za IV kwartał. Pierwsze pełne raporty roczne przekażą z kolei spółki Novaturas oraz Żywiec (9 i 10 lutego). Niestety, to wyjątki, a większość podmiotów z polskiej giełdy czeka z publikacją raportu do ostatniej chwili. Zgodnie z obowiązującym prawem mają na to czas aż do końca kwietnia.

Dlaczego to ważne dla inwestorów? Sprawozdanie roczne to najistotniejsze zestawienie finansowe w roku obrotowym spółki, a zatem również jedno z głównych źródeł informacji na temat jej działalności. W wielu przypadkach rzeczywistą sytuację przedsiębiorstw poznaje się jednak z aż czteromiesięcznym opóźnieniem, a więc już po zakończonym kolejnym kwartale. Nie trzeba chyba dodawać, jak mocno utrudnia to jakąkolwiek analizę, kiedy należy bazować na tak mocno historycznych danych.

Wyraźnie pochwalić zatem należy te podmioty, które dzielą się wynikami wcześniej, choćby wstępnymi. Niektóre spółki pokazują również stosunkowo prosty raport za IV kwartał, a dopiero później dostarczają bardziej rozbudowane sprawozdanie roczne. Daje to inwestorom możliwość częściowego zapoznania się z efektami działalności spółki, zanim dane te ulegną nadmiernemu przedawnieniu.

Liczba przekazywanych raportów za IV kw. i 2020 rok według dni - spółki z głównego rynku GPW / Bankier.pl

Oprócz wspomnianych wcześniej spółek, na szczególne wyróżnienie zasługują także Photon Energy oraz UniCredit, którzy wyniki roczne zaprezentują już w pierwszej połowie lutego. Chciałoby się, żeby to był standard, jednak do końca lutego poznamy wyniki zaledwie 19 giełdowych spółek. Jest to jednocześnie wyraźnie gorszy wynik, niż rok temu, kiedy do końca lutego mieliśmy tych raportów 28. Również lider zestawienia, czyli Orlen, publikuje wyniki nieco później, gdyż w 2020 roku raport za IV kwartał był w stanie dostarczyć jeszcze przed końcem stycznia.

Publikacje wyników finansowych (luty 2021) Data Liczba raportów Wybrane spółki 04.02.2021 1 Orlen (k) 09.02.2021 2 mBank (k), Novaturas 10.02.2021 1 Żywiec 11.02.2021 2 Photon Energy (k), UniCredit 17.02.2021 1 Orange 18.02.2021 1 Mostostal Zabrze 22.02.2021 1 Millennium 23.02.2021 1 PGE, Santander 24.02.2021 1 25.02.2021 3 Pekao, PGNiG 26.02.2021 5 Alior Dane dotyczą raportów rocznych i kwartalnych. Te ostatnie oznaczone zostały także przy nazwach spółek literą (k).

W 2021 roku po raz pierwszy przestaje być widoczny efekty dawnych przepisów, kiedy to raport roczny należało przekazać w ciągu 80 dni od końca roku. Sprawiało to, że nawet po przsunięciu terminu na publikację na koniec kwietnia i tak wiele spółek pokazywało raporty w okolicach 20 marca. W tym roku nieco intensywniejszy okres wynikowy trwa dopiero między 25 a 31 marca. Raporty pokażą wtedy m.in. takie spółki jak Cyfrowy Polsat, PZU, czy CD Projekt. Tuż przed końcem miesiąca publikację planują również Grupa Azoty oraz Tauron.

Publikacje wyników finansowych (marzec 2021) Data Liczba raportów Wybrane spółki 01.03.2021 7 Mercator 03.03.2021 4 mBank 04.03.2021 1 Allegro 05.03.2021 2 09.03.2021 1 10.03.2021 4 Biomed Lublin, XTB 11.03.2021 3 Eurocash 12.03.2021 10 Dino, ING, Lotos 15.03.2021 3 Orlen 16.03.2021 4 17.03.2021 4 18.03.2021 6 JSW 19.03.2021 6 22.03.2021 5 23.03.2021 7 Asseco Poland 24.03.2021 3 KGHM 25.03.2021 15 Cyfrowy Polsat, Enea, Kęty, Kruk, PZU 26.03.2021 12 Serinus 29.03.2021 5 PCF Group 30.03.2021 14 CD Projekt, Pharmena 31.03.2021 31 Grupa Azoty, Tauron, PKP Cargo Dane dotyczą raportów rocznych spółek kończących rok finansowy na równi z kalendarzowym.

Większość spółek z publikacją raportu poczeka jednak znacznie dłużej. W pierwszej połowie kwietnia zobaczymy sprawozdania niedawnego debiutanta Dadelo, CI Games oraz 11 bit. Nie są to jednak rekordziści, a niektórzy „ociągają się” aż do końca miesiąca. Dopiero 23 kwietnia poznamy wyniki popularnych spółek Cormay i Rafako. Natomiast dosłownie do ostatnich dni z raportami czekać będzie ponad 100 spółek, a dniem z największą liczbą raportów będzie 30 kwietnia, a więc ostatni dopuszczalny prawem moment na publikację sprawozdania.

Publikacje wyników finansowych (kwiecień 2021) Data Liczba raportów Wybrane spółki 01.04.2021 3 02.04.2021 2 06.04.2021 1 08.04.2021 4 Dadelo 09.04.2021 2 12.04.2021 4 CI Games, Ciech 14.04.2021 5 11 bit 15.04.2021 13 Mabion 16.04.2021 10 19.04.2021 1 20.04.2021 6 21.04.2021 5 Inter Cars 22.04.2021 12 23.04.2021 12 Cormay, Rafako 26.04.2021 6 Braster 27.04.2021 7 28.04.2021 14 29.04.2021 22 Polimex Mostostal 30.04.2021 76 Comarch, DataWalk, NanoGroup, PKO BP, PlayWay Dane dotyczą raportów rocznych spółek kończących rok finansowy na równi z kalendarzowym.

Dawniej panowało przekonanie, że najdłużej utrzymują wszystkich w niepewności te spółki, które miały jakieś problemy. Nie mając czym się chwalić, starały się zatem przeciągnąć dzień publikacji raportu najdłużej jak się da. Ostatnie lata pokazują jednak coś niepokojącego, a z pokazaniem wyników zwlekają również m.in. takie spółki jak PlayWay, dla których poprzednie kwartały były bardzo dobre. Na szarym końcu kalendarium znalazło się także państwowe PKO BP, które jako największy polski bank teoretycznie powinno świecić przykładem.

Nie można oczywiście pominąć, że stworzenie raportu rocznego dla podmiotów giełdowych, nierzadko skupiających pod swoimi skrzydłami wiele różnych spółek zależnych, wymaga wiele pracy i nie jest czymś prostym. Przykłady liderów tego zestawienia pokazują jednak, że gdy ktoś chce, to zwykle da radę to robić znacznie sprawniej. Ciężko zatem usprawiedliwić tak masowe późne raportowanie. Na pewno nie dodaje to spółkom prestiżu, a takie lekceważenie akcjonariuszy może się pewnego dnia odbić na całym rynku.