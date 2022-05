"Kajko i Kokosz" na jubileuszowym znaczku pocztowym Poczty Polskiej

/ Poczta Polska

Poczta Polska zaprezentowała znaczek z okazji 50-lecia komiksu "Kajko i Kokosz" - autorstwa Janusza Christy. Znaczek wejdzie do sprzedaży w ostatni dzień maja i będzie kosztował 8 zł.

"Znaczek jest śliczny, komiksowy, taki jak sobie wyobrażałam" - powiedziała w piątek w trakcie prezentacji znaczka wnuczka Janusza Christy i jednocześnie prezes Fundacji Kreska nazwanej jego imieniem, Paulina Christa.

Prezentacja nowego znaczka wydanego z okazji 50-lecia komiksu "Kajko i Kokosz" odbyła się w piątek w Gdańsku. Obecny na uroczystości wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek zaznaczył, że nakład wersji perforowanej wynosi 90 tys. sztuk, natomiast wersji nieperforowanej 6 tys. sztuk.

"Wierzę, że te prawdziwe rarytasy kolekcjonerskie, będą wspaniałym prezentem na Dzień Dziecka nie tylko dla naszych najmłodszych klientów" - dodał Włodek.

W polu znaczka widnieją postaci Kajka i Kokosza oraz smoka Milusia, a w polu bloku - czyli poza znaczkiem, znaleźli się Jaga, Łamignat, Lubawa oraz Mirmił.

Znaczek trafi do obiegu 31 maja. Tego dnia pojawi się także w sprzedaży koperta pierwszego dnia obiegu, na której widnieje okładka lektury szkolnej do 4 klasy "Szkoła latania".

Wnuczka Janusza Christy podkreśliła, że emisja znaczka pocztowego to dla niej osobisty sukces. "Od samego początku pomysł wsparły rzesze fanów komiksu i środowisko filatelistów w Polsce. Dziękuję za to i wiem, że dziadek byłby po raz kolejny z nas wszystkich dumny" – powiedziała.

Paulina Christa dodała, że fani komiksów jej dziadka są "głodni wszelkiego rodzaju gadżetów" związanych z bohaterami kultowej serii. "Pytają o kubki, kalendarze, były pytania o skarpetki, koszulki czy bluzy. Staramy się w miarę możliwości jako fundacja spełniać te oczekiwania" - wyjaśniła.

Wiceprezes Poczty Polskiej poinformował, że przygotowanie znaczka do emisji trwały dwa lata. "To standardowa procedura. Każdy może zgłosić dany projekt znaczka. Później trafia on do komisji filatelistyki, która sprawdza czy tematy się powielają" - powiedział Wiesław Włodek. Podkreślił, że po pozytywnym zatwierdzeniu projektu przez komisję, trafia on do ministra, który odpowiada za plan emisyjny znaczków.

Poczta Polska każdego roku wydaje od 50 do 100 nowych znaczków, upamiętniając w ten sposób tematy związane nie tylko z ważnymi wydarzeniami historycznymi czy zasłużonymi postaciami, ale także z literaturą.

Janusz Christa urodził się 19 lipca 1934 r. w Wilnie, a od 1945 roku mieszkał w Sopocie. Debiutował w 1957 r. krótkimi historyjkami obrazkowymi w magazynie "Jazz" i w tygodniku "Przygoda". 17 września 1958 r. w trójmiejskiej gazecie "Wieczór Wybrzeża" opublikował pierwsze paski komiksowe z przygodami Kajtka-Majtka. Od 1962 r. publikował tam opowieści o perypetiach dzielnych marynarzy Kajtka i Koka. Rysował je nieprzerwanie przez 14 lat, po sześć odcinków tygodniowo.

Christa stworzył swych najsłynniejszych bohaterów - słowiańskich wojów kasztelana Mirmiła - Kajka i Kokosza, z którymi przeniósł się z "Wieczoru Wybrzeża" do "Świata Młodych", a następnie do wydań książkowych (łącznie 20 tomów). Komiks Christy był PRL-owskim przebojem rynkowym.

Komiksy Christy "Bajki dla dorosłych", "Gucek i Roch", "Pan Paparura" ukazywały się w magazynie komiksowym "Relax". Ostatnim, nieukończonym komiksem, nad którym podjął pracę, była humoreska "Polbida" narysowana w roku 1993. Później Christa przestał tworzyć ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Rysownik zmarł 15 listopada 2008 r. w Sopocie.(PAP)

