Kancelaria Prezydenta broni fuzji Orlenu i Lotosu. "NIK nie jest najlepszym organem do badania tej sprawy" Fuzja Orlenu i Lotosu to jeden ze sztandarowych projektów rządów PiS. Choć jest krytykowana przez wielu od początku jako szkodliwa dla interesów strategicznych Polski, to wielu polityków jej broni. Głos w sprawie ustaleń NIK zabrał Szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek.