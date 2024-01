Kadrowa miotła w Orlenie. MAP powołał nowego członka rady nadzorczej

Minister aktywów państwowych, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, powołał w czwartek do rady nadzorczej Orlenu prof. dr hab. nauk prawnych Wojciecha Popiołka, specjalistę prawa cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego i prawa spółek - poinformował koncern.

fot. Konektus Photo / / Shutterstock

Jak podał Orlen, prof. dr hab. Wojciech Popiołek został powołany 25 stycznia br. zgodnie z par. 8 statutu koncernu, który mówi, że Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa jest uprawniony tam do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

Poprzednio miejsce to zajmowała Janina Goss, odwołana przez ministra aktywów państwowych Borysa Budkę w grudniu zeszłego roku. Goss zasiadała w radzie nadzorczej Orlenu od stycznia ubiegłego roku, gdy powołana została tam decyzją Jacka Sasina, ówczesnego szefa resortu aktywów państwowych, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa.

Przeczytaj także MAP robi porządki w PGE. Jest nowy członek rady nadzorczej

W raporcie bieżącym Orlen ogłosił w czwartek, że „25 stycznia 2024 r. Minister Aktywów Państwowych, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, działając na podstawie par. 8 ust. 2 pkt 1 statutu spółki powołał z dniem dzisiejszym Pana Wojciecha Popiołka do składu rady nadzorczej Orlen SA”.

Zamieszczając notę biograficzną nowego członka rady nadzorczej koncern wskazał, że Wojciech Popiołek to profesor doktor habilitowany nauk prawnych, urodzony w 1951 r. w Krakowie, w 1972 r. ukończył studia na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie został następnie zatrudniony, kolejno jako asystent, adiunkt i profesor od 1990 r., obecnie w katedrze prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.

Prof. Popiołek, jak przekazał m.in. Orlen, „prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria z prawa cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa spółek”, oprócz Uniwersytetu Śląskiego, także na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej. Koncern zwrócił uwagę, że prof. Popiołek to „opiekun młodej kadry naukowej” - kilkanaście doktoratów pod jego kierunkiem, recenzje w kilkunastu przewodach habilitacyjnych i w ponad 30 przewodach doktorskich, recenzje w kilkunastu postępowaniach o nadanie tytułu profesora”, także autor ponad stu pięćdziesięciu publikacji naukowych.

Jak wspomniał Orlen, prof. Popiołek to również arbiter m.in. Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej - członek Rady Arbitrażowej i Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan, wpisany na listę krajową arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, a także m.in. członek Association Henri Capitant, członek Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Prywatnego Międzynarodowego, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN oddział w Katowicach, członek oddziału śląskiego Polskiej Akademii Umiejętności, członek Rady Zarządzającej UNIDROIT w latach 2013 - 2018 oraz członek b. Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Przeczytaj także MAP dokonał zmian w składzie rady nadzorczej Tauronu

Prof. Popiołek od 1998 r. jest radcą prawnym od 1998 r. - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach, wspólnikiem w kancelarii prawniczej ADP Popiołek, Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Katowicach. Należy jednocześnie do komitetów redakcyjnych czasopism specjalistycznych, jak m.in. „Rejent” czy „Przegląd Prawa Handlowego”. Jest również członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Zgodnie ze statutem Orlenu w skład jego rady nadzorczej wchodzi od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący. Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji do niego należących - obecnie Ministerstwo Aktywów Państwowych, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady, a pozostałych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Po powołaniu prof. Popiołka rada nadzorcza koncernu ma dziewięcioosobowy skład. Pozostali członkowie, powołani przez Walne Zgromadzenie, to: b. minister Skarbu Państwa w latach 2006-2007 i b. prezes spółki w latach 2015-2018 Wojciech Jasiński jako przewodniczący, a także wiceprzewodniczący Andrzej Szumański, sekretarz Anna Wójcik oraz członkowie: Andrzej Kapała, Roman Kusz, Anna Sakowicz-Kacz, Barbara Jarzembowska i Jadwiga Lesisz.

Najbliższe posiedzenie akcjonariuszy Orlenu - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 6 lutego. Zostało ono zwołane jeszcze w grudniu zeszłego roku.

W porządku tego posiedzenia pierwotnie znalazły się projekty uchwał dotyczące m.in. wyrażenia zgody na zbycie 100 proc. udziałów w Gas Storage Poland z siedzibą w Dębogórzu oraz wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Polskiej Spółce Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie. Na wniosek resortu aktywów państwowych porządek obrad został na początku stycznia uzupełniony o punkt „powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki”.

Według spekulacji medialnych zmiany w radzie nadzorczej mogą być wstępem do zmian w zarządzie Orlenu. Według statutu koncernu, rada nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu spółki, z zastrzeżeniem, że jeden członek zarządu jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji spółki, a decyzję o jego odwołaniu podejmuje rada nadzorcza.

W skład zarządu Orlenu, jak zakłada statut spółki, wchodzi od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie.

W marcu ubiegłego roku Daniel Obajtek został powołany na prezesa Orlenu na kolejną, trzyletnią kadencję. Decyzję o tym podjął ówczesny minister aktywów państwowych, działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji spółki należących do Skarbu Państwa. Obajtek jest prezesem i dyrektorem generalnym Orlenu od lutego 2018 r. - na stanowisko to został powołany przez radę nadzorczą spółki, która wcześniej odwołała z tej funkcji Wojciecha Jasińskiego.

Obecny skład zarządu Orlenu jest 11-osobowy. Oprócz Obajtka - prezesa zarządu, zasiadają w nim członkowie: Józef Węgrecki - ds. operacyjnych, Piotr Sabat - ds. rozwoju, Patrycja Klarecka - ds. transformacji cyfrowej, Michał Róg - ds. handlu i logistyki, Armen Artwich - ds. korporacyjnych, a także Jan Szewczak - ds. finansowych, Adam Burak - ds. komunikacji i marketingu, Krzysztof Nowicki - ds. produkcji i optymalizacji oraz Iwona Waksmundzka-Olejniczak - ds. strategii i zrównoważonego rozwoju a także Robert Perkowski - ds. wydobycia.

Z danych publikowanych przez Orlen wynika, że aktualnie Skarb Państwa posiada 49,9 proc. akcji koncernu, Nationale-Nederlanden OFE - 5,4 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 44,7 proc. akcji. (PAP)

Autor: Michał Budkiewicz

mb/ mmu/