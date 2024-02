Kadrowa miotła dotarła do Taurona. Zmiany w radzie nadzorczej

W poniedziałek Skarb Państwa odwołał ze składu rady nadzorczej Tauron Polska Energia Teresę Famulską i powołał Piotra Leonarda Kołodzieja, który w latach 2012-2015 pełnił funkcję prezesa zarządu Tauron Dystrybucja S.A.

fot. Longfin Media / / Shutterstock

Tauron Polska Energia poinformował w poniedziałek, że 5 lutego 2024 r. otrzymał od Skarbu Państwa oświadczenia o odwołaniu z dniem 5 lutego 2024 r. Pani Teresy Famulskiej ze składu Rady Nadzorczej spółki.

W oświadczeniu nie wskazano przyczyn odwołania.

Ponadto spółka poinformowała także o powołaniu w skład rady nadzorczej z dniem 5 lutego 2024 r. Piotra Leonarda Kołodzieja

Piotr Kołodziej jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie elektroenergetyki na Politechnice Śląskiej oraz systemów mikrokomputerowych również na Politechnice Śląskiej, a także zarządzania przedsiębiorstwem. Uczestnik Vattenfall Executive Management - programu szkoleniowego dla wyższej kadry zarządzającej Vattenfall w Sztokholmie.

Dodano, że Kołodziej w latach 1970-1996 pracował w Zakładzie Energetycznym Gliwice, w latach 1996-2001 w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym S.A. jako członek zarządu odpowiedzialny za sprawy techniczne i handel energią elektryczną, w latach 2001-2007 w Vattenfall Distribution S.A. jako prezes zarządu, w latach 2002-2009 w Vattenfall Poland jako członek rady dyrektorów, w latach 2009-2011 w Vattenfall Europe AB jako członek zarządu, w latach 2008-2012 w TAURON Dystrybucja GZE S.A. jako prezes zarządu, gdzie stworzył wysoko efektywną organizację, zorientowaną na potrzeby klienta, osiągającą wysokie oceny benchmarkingowe Customer Satisfaction Index w Vattenfall oraz wysokie wskaźniki zaangażowania pracowników.

W latach 2012-2015 pełnił funkcję prezesa zarządu Tauron Dystrybucja S.A., gdzie między innymi zrealizował kilkadziesiąt projektów reorganizacyjnych, restrukturyzacyjnych, optymalizacji procesów, wdrożenia systemów informatycznych.

Poinformowano również, że od października do grudnia 2015 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Tauron Polska Energia S.A. ds. strategii i rozwoju. Od stycznia do kwietnia 2016 r. był doradcą zarządu TAURON Polska Energia S.A., a od maja 2016 r. do lutego 2017 r. pełnił obowiązki dyrektora wykonawczego ds. zarządzania majątkiem. W latach 2017-2021 pełnił funkcję prezesa zarządu Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III Sp. z o.o., a od 2022 r. jest doradcą zarządu Smart EPC Sp. z o.o.

Tauron Polska Energia to spółka akcyjna, zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Skarb Państwa ma w niej nieco ponad 30 proc. akcji.(PAP)

autorka: Anna Bytniewska

