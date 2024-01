Kadrowa karuzela się rozkręca. Skarb Państwa chce zmiany zarządu giełdowej spółki

MEDIA Prokuratura składa wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności szefa NIK Mariana Banasia Złożyłem do prokuratora Adama Bodnara wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Mariana Banasia – poinformował w telewizji wPolsce.pl prokurator Michał Ostrowski, zastępca Prokuratora Generalnego. "Zawiera on również nowe zarzuty" - przekazał.