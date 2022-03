Kadencja szefa NATO Jensa Stoltenberga przedłużona

Przywódcy państw i rządów NATO przedłużyli w czwartek kadencję Jensa Stoltenberga na stanowisku sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Będzie pełnił tę funkcję do końca września 2023 roku.

"Jestem zaszczycony decyzją szefów państw i rządów NATO o przedłużeniu mojej kadencji jako sekretarza generalnego do 30 września 2023 r. W obliczu największego kryzysu bezpieczeństwa w tym pokoleniu jesteśmy zjednoczeni, aby nasz Sojusz był silny, a nasi ludzie bezpieczni" - napisał Stoltenberg na Twitterze.

Honoured by the decision of #NATO Heads of State and Government to extend my term as Secretary General until 30 September 2023. As we face the biggest security crisis in a generation, we stand united to keep our Alliance strong and our people safe. https://t.co/06YkRkmX8J