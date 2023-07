Kadencja Stoltenberga przedłużona. Sekretarz generalny NATO zostaje jeszcze na stanowisku

Kadencja sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga została przedłużona do 1 października 2024 roku. Jestem zaszczycony decyzją sojuszników w NATO o przedłużeniu mojej kadencji jako sekretarza generalnego - napisał we wtorek na Twitterze Stoltenberg.

"Transatlantycka więź między Europą a Ameryką Północną zapewnia nam wolność i bezpieczeństwo od prawie 75 lat, a w bardziej niebezpiecznym świecie nasz Sojusz jest ważniejszy niż kiedykolwiek" - dodał sekretarz generalny NATO.

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.