Kaczyński tłumaczy, dlaczego wrócił do rządu

Zdecydowałem się wrócić do rządu dlatego, że jest szczególny okres, wyjątkowo ważny, najważniejsze wybory od 1989 r. - powiedział w sobotę w radiu RMF FM wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zajmuję się wszystkim ważnymi sprawami, zwłaszcza, jeśli są ważne z punktu widzenia najbliższych miesięcy.

Wicepremier Kaczyński pytany w radiu RMF FM, dlaczego zdecydował się wrócić do rządu i kto faktycznie jest szefem tego rządu, odpowiedział, że "zdecydował się dlatego, że jest szczególny okres, wyjątkowo ważny, najważniejsze wybory od 1989 r." "Wielu kolegów uważało, że to umocni rząd i współpracę partii z rządem, bo zawsze są dwa troszkę odmienne, oddalone od siebie podmioty i ta łączność jest potrzebna" - podkreślił.

Jak dodał, "premierem rządu w dalszym ciągu jest Mateusz Morawiecki". "Nie mam zamiaru tego kwestionować, ale też nie przeczę, że moja pozycja jest tutaj mocna" - zaznaczył Kaczyński.

Kaczyński został tez zapytany o sondaż dla stacji RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", według którego 58 proc. Polaków uważa, że jego powrót do rządu jest złym pomysłem, z czego tylko 13 proc. zwolenników PiS uważa, że to jest dobry pomysł.

"To znaczenia dla mnie nie ma, ale jeżeli chodzi o tego rodzaju sondaże, to nauczyłem się w 1991 roku, a nawet w jakimś sensie w 1989 r., że sondaże mają znaczenie, ale dość ograniczone. W 1989 r. kandydowałem w okręgu elbląskim, gdzie z góry zakładano, że w pierwszej rundzie nie przejedziemy i okazało się przeszliśmy i to gładziutko" - zwrócił uwagę wicepremier.

Przyznał, że "bywa różnie". "Bywa, że jest gorzej niż w sondażach, ale często jeśli chodzi o moje dzieje polityczne - mówię o polityce legalnej, to było lepiej niż w sondażach" - podkreślił.

Pytany, jaka formalnie będzie jego rola w rządzie, Kaczyński wyjaśnił, że nie jest ponownie szefem komitetu bezpieczeństwa.

"W dalszym ciągu jest nim Mariusz Błaszczak, natomiast ja się zajmuję wszystkimi ważnymi sprawami, zwłaszcza jeśli są ważne z punktu widzenia najbliższych miesięcy, z punktu widzenie tego, co chcemy osiągnąć, czyli sukcesu wyborczego" - oświadczył.

Dopytywany, dlaczego inni wicepremierzy musieli odejść z rządu, lider PiS powiedział, że "pięciu wicepremierów to troszkę przydużo". "Oni są po prostu solidarni, dlatego wszyscy podali się do dymisji" - powiedział Kaczyński. "To nie była dymisja przeciwko mnie, ale wyraz pewnej solidarności partyjnej i koleżeńskiej" - podkreślił.

Prezes PiS: kto z góry zakłada porażkę, nie wygra biegu; dlatego nie rozważam, kto mógłby być naszym koalicjantem

Kto z góry zakłada porażkę, nie wygra biegu. Ja chcę wygrać i dlatego w tym momencie nie rozważam, kto mógłby być naszym koalicjantem. Konfederacja obecnie głosi idee bardzo odległe od naszych, a Trzecia Droga to dość egzotyczny sojusz - powiedział w sobotę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński w radiu RMF FM.

Kaczyński w radiu RMF FM został zapytany o ewentualnych przyszłych partnerów koalicyjnych dla PiS po jesiennych wyborach parlamentarnych, w kontekście sondaży niedających PiS szans na samodzielną większość. "Kto z góry zakłada porażkę w jakimś (...) biegu, to na pewno go nie wygra. Ja chcę wygrać i w związku z tym nie zakładam tego, żeby w tym momencie rozważać, kto mógłby być naszym koalicjantem" - odpowiedział prezes PiS.

Dopytany, czy bliżej PiS do Konfederacji czy sojuszu z PSL i Polską 2050 Szymona Hołowni, czyli Trzeciej Drogi, odparł: "Jeżeli chodzi o Konfederację, to jest troszeczkę terra incognita. (...) Nie wiem dokładnie, jaka będzie ta nowa Konfederacja, na razie to było kilka bardzo oryginalnych osób. Jedną z nich znałem od dziesięcioleci, ale pozostałych nie. A ta nowa Konfederacja, jak wskazują sondaże - choć nie wiem na pewno - będzie znacznie liczniejsza. Będą to także ludzie młodzi, wybijający się w tej chwili, i głoszący w tym momencie idee bardzo odległe od tych, które my głosimy" - zauważył Kaczyński.

"Natomiast jak to będzie później wyglądało w praktyce - zobaczymy. Nie mówię tego w kontekście przyszłej koalicji, mówię to po prostu jako moją ocenę. Natomiast jeśli chodzi o ten sojusz - mówię o Trzeciej Drodze - to jest on dosyć egzotyczny, bo PSL jest następcą ZSL i to widać, można powiedzieć, w każdym jego ruchu" - stwierdził wicepremier.

"Ten bagaż jest widoczny. Natomiast co do pana Hołowni - to nie naprawdę nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo nie chcę powtarzać tego, co wszyscy wiedzą, na przykład o łzach nad konstytucją. Oryginalny zabieg. Jeśli chodzi o jego ocenę jako polityka, to nie chcę w tej chwili o tym mówić, bo wiem tak naprawdę bardzo niewiele" - dodał prezes PiS.(PAP)

