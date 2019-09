Kaczyński obiecuje 14. emeryturę "na stałe"

W przyszłym roku będzie trzynasta emerytura, a w 2021 roku czternasta na stałe - zapewnił w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji wyborczej w Płocku.

Prezes PiS mówił w swoim wystąpieniu podczas konwencji w Płocku, że nie należy zapominać o emerytach. Podkreślał, że w 2020 roku będzie trzynasta emerytura. "Chciałbym jeszcze raz zapewnić - bo jest taka propaganda, która próbuje wprowadzić wśród emerytów niepewność - (...) że w przyszłym roku będzie trzynasta emerytura" - mówił. Tymczasem w projekcie budżetu na 2019 r. nie znalazły się wydatki na obiecywaną już wcześniej przez polityków PiS 13. emeryturę.

"Ale w kolejnym roku już na stałe będzie czternasta emerytura. I będą także wyższe dopłaty do hektara, takie jak w Europie przeciętnie, czyli 260 euro, teraz jest 200" - powiedział Kaczyński.

Kaczyński: Żeby Polska się bogaciła, to przedsiębiorcy muszą inwestować

Kaczyński mówiąc o programie swojej formacji, przypomniał, że PiS zapowiedział płacę minimalną na poziomie 3 tys. zł od 2021 r. i 4 tys. zł od 2024 r. Podkreślił, że decyzje dotyczące płacy minimalnej będą zapadać już w przyszłej kadencji Sejmu, po wyborach 13 października. "Czyli możemy to zapowiadać" - ocenił.

Podkreślił, że regulacje dotyczące płacy minimalnej są decyzjami administracyjnymi, ale PiS nie chce, "żeby tylko płaca minimalna się podnosiła"; chce również, by podnosiła się także płaca średnia. "Tutaj mamy cały zespół przedsięwzięć odnoszący się do rozwoju naszej gospodarki. Bo, żeby było zamożniej, Polska musi być bogatsza" - zaznaczył.

Odniósł się do zarzutów stawianych jego formacji, że obietnice płacowe formułowane przez PiS stoją w sprzeczności z "bogaceniem się, z drogą do wzrostu gospodarczego". "To całkowite nieporozumienie. Żeby Polska się bogaciła, to musimy spełnić bardzo wiele różnych warunków. Jednym z nich jest także i to, by przedsiębiorcy inwestowali w postęp technologiczny i organizacyjny" - mówił.

Kaczyński pytał: "A kiedy to się dzieje?". "Wtedy, kiedy praca jest przynajmniej stosunkowo droga, bo wtedy to się opłaca. Jeżeli to się nie opłaca, to się po prostu nie dzieje" - przekonywał. Zapewnił także, że "działania" PiS są w tym zakresie "całkowicie racjonalne i odpowiedzialne". "To jest dobry plan dla Polski" - zapewnił.

autor: Iwona Pałczyńska, Michał Budkiewicz

ipa/ mb/ pś/