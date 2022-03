Kaczyński o katastrofie smoleńskiej. "Mogę powiedzieć, że dzisiaj pytania uzyskały jakąś odpowiedź"

fot. katarzyna urbanek / / Bankier.pl

Mogę powiedzieć, że dzisiaj te wszystkie pytania uzyskały jakąś odpowiedź i to zostało ujęte w pewnym dokumencie, który do tej pory nie był przedmiotem publicznej debaty, ale mam nadzieję, że niedługo się nim stanie - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o katastrofę smoleńską.

Prezes PiS był pytany w Polskim Radiu 24 w związku ze zbliżającą się rocznicą katastrofy smoleńskiej o jego stwierdzenie w rozmowie z mediami Polska Press, że "pierwszy raz po zapoznaniu się z różnymi dokumentami może powiedzieć, że ma wyjaśnienie całości". Proszono go o wyjaśnienie, co to znaczy.

"To znaczy, że przez te lata mając osobiste przekonanie, że doszło do zbrodni, do zamachu, nie mogłem jednak złożyć tego wszystkiego razem w pewną całość. Ja mówię tutaj od strony technicznej. Nie mówię tutaj o winie. Mówię tylko o tym, żeby sobie odpowiedzieć jak to było, w jaki sposób do tego wszystkiego doszło, czyli krótko mówiąc jak dokonano tego wszystkiego, co wiąże się z zamontowaniem jakichś środków wybuchowych w samolocie, w jaki sposób to zostało odpalone" - powiedział.

"Dlatego też samolot, choć piloci zrobili wszystko, co trzeba, żeby (samolot) się podniósł, żeby zaczął zwiększać wysokość, zaczął opadać i w końcu jak to było z tym rozerwaniem samolotu. Dlaczego ciała zostały rozerwane w ten sposób, iż w żadnym wypadku nie da się tego wyjaśnić tymi przeciążeniami, które były związane z samym uderzeniem o miękką ziemię" - dodał Kaczyński.

Jak dodał, o tym, że tego dnia na miejscu katastrofy ziemia była miękka przekonał się osobiście. Zauważył, że to "bardzo zmniejsza siłę uderzenia". "Mogę powiedzieć, że dzisiaj te wszystkie pytania uzyskały jakąś odpowiedź, i to zostało ujęte w pewnym dokumencie, który do tej pory nie był przedmiotem publicznej debaty, ale mam nadzieję, że niedługo się nim stanie" - dodał wicepremier.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

W latach 2010-2011 katastrofę smoleńską badała Komisja Badania Wypadków Lotniczych, której przewodniczącym był ówczesny szef MSWiA Jerzy Miller. W opublikowanym w lipcu 2011 r. raporcie komisja Millera stwierdziła, że przyczyną katastrofy było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, a w konsekwencji zderzenie samolotu z drzewami prowadzące do stopniowego niszczenia konstrukcji maszyny. Komisja podkreślała, że ani rejestratory dźwięku, ani parametrów lotu nie potwierdzają tezy o wybuchu na pokładzie samolotu.

W lutym 2016 r. przy Ministerstwie Obrony Narodowej została powołana przez Macierewicza - wówczas szefa MON - podkomisja do ponownego zbadania katastrofy. Według Macierewicza instytucje państwowe badające wcześniej katastrofę nie dopełniły obowiązków, a decyzje miały charakter polityczny. W styczniu 2018 r. nowy minister obrony Mariusz Błaszczak powołał Macierewicza na przewodniczącego Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z 10.04.2010 r. w Smoleńsku. W kwietniu 2018 r. został opublikowany raport techniczny podkomisji, z którego wynikało, że samolot Tu-154M został zniszczony wskutek eksplozji. (PAP)

wni/ par/