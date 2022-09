Kaczyński: walczymy z inflacją metodami łagodzącymi

fot. Joanna Skladanek / / FORUM

Walczymy z inflacją metodami łagodzącymi, zmniejszając ceny i obniżając podatki – to dotyczy gazu, żywności, nawozów sztucznych, to również wakacje kredytowe – mówił w sobotę w Oleśnicy prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński wziął w sobotę udział w Oleśnicy w spotkaniu z działaczami i sympatykami PiS. Pytany był przez uczestników spotkania m.in. o inflację w Polsce.

Prezes PiS wskazywał, że w Polsce po 1989 r. były trzy kryzysy gospodarcze. „Balcerowiczowski pierwszy, balcerowiczowski drugi – schładzanie gospodarki i znów ogromny wzrost bezrobocia oraz realny spadek dochodów społeczeństwa; i wreszcie ten Tuskowy związany z kryzysem światowym, ale też nie walczono z tym kryzysem” – mówił Kaczyński.

Dodał, że obecnie w Polsce – jak mówił Kaczyński – byłby czwarty kryzys, gdyby obecny rząd „chciał walczyć z inflacją najprostszą metodą”. „Ta najprostsza metoda to jest zmniejszenie siły nabywczej społeczeństwa i doprowadzenie do wzrostu bezrobocia – wówczas nacisk na rynek spada i spada inflacja. Ale my tego nie chcemy i to jest nasza przemyślana polityka; my chcemy tego uniknąć” – mówił prezes PiS.

Kaczyński wskazał, że metody walki z inflacją prowadzone przez rząd to – jak mówił – metody „łagodzące, zmniejszające ceny, obniżające podatki”. „To dotyczy gazu, żywności, nawozów sztucznych, ale to też wakacje kredytowe” – wyliczał prezes rządzącej partii.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Kaczyński dodał, że rząd zamierza też wprowadzić inne środki walki z inflacją. „One mają doprowadzić do obniżek cen energii, w tym sensie, że nie będzie podwyżek tych cen” – mówił wymieniając w tym kontekście projekt dotyczący energii elektrycznej.

„Tych metod walki z inflacją jest wiele i one razem składają się na mechanizm łagodzenia skutków. To dotyczy m.in. emerytów, być może zostaną podjęte decyzje dotyczące emerytów wiejskich, którzy pobierają emerytury z KRUS” – mówił.

Prezes PiS powiedział również, że w planach przyszłorocznego budżetu państwa inflacja ma wynieść 10 proc. „Teraz mam 16,1 proc., a więc poprzez zabiegi związane z cenami elektryczności chcemy uniknąć wzrostu inflacji na początku przyszłego roku (…) i następnie to powinno się obniżać” – mówił.

Kaczyński wskazał, że obrana metoda walki z inflacją nie jest najszybsza, ale – jak mówił – „najmniej społecznie bolesna”.

"Rząd toczy walkę z bankami, żeby dały dużo wyższe oprocentowanie depozytów"

"Toczymy ciężką walkę o to, żeby banki dały dużo wyższe procenty na wszystkie depozyty, również na rachunkach bieżących, czyli tzw. ROR-ach. Żeby nawet to było na jakieś 2,5 proc. oprocentowane" - powiedział prezes Kaczyński.

"A jeśli chodzi o lokaty, począwszy od tych na 3 czy 6 miesięcy, to żeby tam było 6 czy 7 proc., a na te dłuższe 8 proc. oprocentowania" - dodał.

Prezes PiS wskazał, że celem jest to, żeby ludzie nie wycofywali pieniędzy z banków, ale też to, żeby część pieniędzy ściągnąć z rynku i w tej sposób obniżyć inflację.

"Uczciwe wybory wygramy MY"

"Wybory mogą się zakończyć pomyślnie. Wszystko jedno, czy oni się zjednoczą od Sasa do Lasa, czy się nie zjednoczą, to my możemy wygrać" – oznajmił.

Podkreślił jednak, że, aby tak się stało, potrzebna jest praca. "I tu zwracam się przede wszystkim do członków naszej partii i jej sympatyków. Trzeba mówić, trzeba walczyć z tym gigantycznym kłamstwem, przemalowywaniem się. Trzeba się nie dać oszukiwać. I to jest pierwsza sprawa" – ocenił.

Dodał, że jest i druga sprawa. "Otóż jest to sprawa wyborów, ich przebiegu, ich ochrony. (…) Musimy stworzyć korpus ochrony wyborów. Jest dwadzieścia kilka tysięcy komisji obwodowych. W każdej powinny być dwie osoby od nas" - wyjaśnił.

Zapowiedział, że rządząca koalicja przygotuje ustawę, która wprowadzi zmiany w sposobie liczenia głosów, "tak, żeby był on bardziej transparentny” niż obecny. "Wprowadzimy różne rygory, żeby nie można było robić różnych nieładnych rzeczy, bo z pewnym sceptycyzmem patrzymy na wyniki niektórych wyborów, w szczególności samorządowych" – zaznaczył.

"My nikogo nie namawiamy, żeby nam przy liczeniu pomagał, my chcemy, żeby było to uczciwie policzone" – zapewnił prezes PiS.

"My mamy prawo wybrać władze. I to musimy przeprowadzić w praktyce, jestem przekonany, że uczciwe wybory wygramy my. (…) a jeśli my wygramy, to wygra Polska. Niech żyje Polska" - podkreślił.

Zapewnił, że będą podejmowane kolejne działania na rzecz wzmocnienia sił zbrojnych. "Nasze zbrojenia mogą budzić różnego rodzaju opory, będzie być może trzeba podejmować także mniej popularne decyzje, bo nasza armia musi być liczna. Musimy być po prostu przygotowani. To jest nasz obowiązek, to jest nasza odpowiedzialność. Dlatego nasz rząd (…) nasz obóz polityczny musi wziąć za to odpowiedzialność" – zaznaczył Kaczyński.

Wskazał, że wśród spraw, które należy poprawić, to funkcjonowanie publicznej służby zdrowia. "Trzeba podjąć te sprawy, które nie do końca zostały załatwione, jak choćby służbę zdrowia" - wskazał. Przypomniał, że w przyszłym roku wzrosną nakłady na ten sektor.

Zwrócił uwagę, że "do poprawienia jest działalność SOR-ów". "Trzeba tu będzie wiele zrobić i my się na pewno przed tym nie cofniemy" - zapewnił.

"W naszym wykonaniu demokracja jest demokracją"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Oleśnicy przekonywał, że obywatel od władzy powinien oczekiwać wiarygodności.

"To zasada wiarygodności, dotrzymywania słowa, jest fundamentalna dla demokracji" - powiedział Kaczyński. "W naszym wykonaniu demokracja jest demokracją" - mówił.

Przypominał, że PiS obiecał kilka generalnych spraw i zdecydowana większość została spełniona. Obiecał m.in. nową politykę społeczną, nową politykę zrównoważonego rozwoju, której celem było to, że "jak ktoś się rodzi w małej wsi to ma takie same szanse jak jak ktoś się rodzi w centrum Warszawy".

PiS obiecał też, mówił prezes PiS, nową politykę konsolidacyjną - by naród był wspólnotą, a także obiecał zabiegać o polskie bezpieczeństwo, obiecał starania o dobry obraz Polski w świecie, a także obiecał dobry obraz w świadomości Polaków.

Wszystkie te obietnice zostały spełnione - powiedział.

Doszło przede wszystkim, mówił prezes PiS, do naprawy życia ekonomicznego oraz zakończenia okradania Polski.

Właśnie dzięki temu, mówił Kaczyński, są pieniądze na inwestycje i jest skąd brać. Dlatego też były pieniądze na większe wynagrodzenia w służbie zdrowia w związku z kryzysem covidowym. Stąd też były pieniądze na pomoc dla firm w momencie, gdy doszło do wywołanej wojną inflacji, by nie doszło do wzrostu bezrobocia.

Dzięki temu są także środki, by wzmocnić polską obronę - mówił. "Będziemy mieli ogromny wzrost wydatków na obronę, ale stać nas na to" - podkreślił prezes PiS.

To jest, mówił, wielka zmiana, jaką przeprowadziły rządy PiS. "Jak by rządzili nasi konkurenci, te słynne słowa, że pieniędzy nie ma i nie będzie nadal by obowiązywały" - powiedział Kaczyński.

O reparacjach: Niemcy nie zajdą daleko z workiem zbrodni na plecach

Prezes PiS podczas spotkania z mieszkańcami Oleśnicy został zapytany o kwestię reparacji wojennych od Niemiec. Zapowiedział, że strona Polska "już bardzo niedługo" wystosuje notę dyplomatyczną w tej sprawie. "Idziemy ta drogą. To jest początek drogi, ona nie będzie łatwa. Ale jeżeli będziemy twardzi i konsekwentni to Niemcy w pewnym momencie zrozumieją, że nie mają wyjścia. Wtedy się zaczną rozmowy. (...) To wyegzekwujemy" - mówił Kaczyński.

Jego zdaniem wypłaty reparacji będą trwały wiele lat. "Za jednym razem, czy w kilku ratach Niemcy tego nie wypłacą. To jest za dużo. Natomiast będziemy to wspierali. Nie wiem, ile lat będzie trwała ta walka" - powiedział Kaczyński.

Zwrócił przy tym uwagę na brutalność mordów podczas II wojny światowej. "Jeśli zdołamy światu pokazać, a zdołamy pokazać, jak to wyglądało to straty refutacyjne Niemiec będą wielkie. Trzeba im to odebrać. Oni muszą zrozumieć, że z tym workiem zbrodni na plecach daleko nie zajdą. Wtedy będzie można rozmawiać" - zaznaczył Kaczyński.

Wskazał, że w tym celu Polska musi wykorzystywać wszystkie możliwe instrumenty informowania.

1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota tych strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł. Dzień później wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał raport niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi.

(PAP)

autorzy: Mateusz Mikowski, Piotr Doczekalski, Piotr Doczekalski

pdo/ dki/